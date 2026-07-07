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चैंबर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के बीच एमओयू, रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के बीच हुआ एमओयू ( ETV Bharat )

रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के बीच राज्य के युवाओं के कौशल विकास, उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया.

इस एमओयू पर एफजेसीसीआई की ओर से अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा तथा झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी की ओर से शैलेन्द्र कुमार लाल, भा.प्र.से., मिशन निदेशक-सह-मुख्य परिचालन ने हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर एफजेसीसीआई की ओर से महासचिव रोहित अग्रवाल, उपाध्यक्ष राम बंगार, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, प्रियंक भगत एवं आलोक कुमार चेयरमैन, स्किल डेवलपमेंट सब-कमिटी उपस्थित रहे. झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी की ओर से राजन श्रीवास्तव , अमित प्रजापति तथा राजीव खरे प्रोजेक्ट हेड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम– UNDP) भी मौजूद रहे.

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के बीच एमओयू (ETV Bharat)

एमओयू के अंतर्गत एफजेसीसीआई करायेगा रोजगार का अवसर उपलब्ध

एमओयू के तहत झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवाओं को एफजेसीसीआई के सदस्य प्रतिष्ठानों की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा. साथ ही उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण, औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, अतिथि व्याख्यान तथा पाठ्यक्रम निर्माण में भी परस्पर सहयोग किया जाएगा. यह समझौता प्रारंभिक रूप से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा तथा आपसी सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा.