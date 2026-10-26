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इन्वेस्ट यूपी और लखनऊ विश्वविद्यालय में एमओयू, प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक ले जाने पर करेंगे काम

इन्वेस्ट यूपी और लखनऊ विश्वविद्यालय में एमओयू. ( Photo Credit; Cm Media cell )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ विश्वविद्यालय व इन्वेस्ट यूपी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. एमओयू पर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने हस्ताक्षर किए.

लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किये गए इस एमओयू का उद्देश्य उच्च शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित करने तथा युवाओं को वैश्विक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटो-कंपोनेंट, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी/आईटीईएस, जीसीसी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों को देखते हुए यह रणनीतिक साझेदारी की गई है.