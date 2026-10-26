इन्वेस्ट यूपी और लखनऊ विश्वविद्यालय में एमओयू, प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक ले जाने पर करेंगे काम
इन्वेस्ट यूपी और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों मिल कर आपसी सहमति और संसाधनों के आधार पर अत्याधुनिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संयुक्त स्थापना करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:45 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ विश्वविद्यालय व इन्वेस्ट यूपी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. एमओयू पर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने हस्ताक्षर किए.
लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किये गए इस एमओयू का उद्देश्य उच्च शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित करने तथा युवाओं को वैश्विक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटो-कंपोनेंट, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी/आईटीईएस, जीसीसी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों को देखते हुए यह रणनीतिक साझेदारी की गई है.
एमओयू के यह होगी साझेदारी : इन्वेस्ट यूपी राज्य में आने वाले और विस्तार कर रहे निवेशों के आधार पर सेक्टर-वार और जिला-वार आवश्यक मैनपॉवर का अनुमानित डेटा साझा करेगा. इसके आधार पर विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों, इलेक्ट्रिक्स और स्किल मॉड्यूल्स की डिजाइन करेगा तथा नए स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स व इंडस्ट्री-समर्थित सर्टिफिकेशन शुरू करेगा. साथ ही पाठ्यक्रमों में लाइव प्रोजेक्ट्स व केस स्टडीज शामिल किए जाएंगे.
सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना : इन्वेस्ट यूपी और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों मिल कर आपसी सहमति और संसाधनों के आधार पर अत्याधुनिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संयुक्त स्थापना करेंगे. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं वीएलएसआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल व बैटरी टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा सौर व नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख होंगे. दूसरा राज्य में निवेश करने वाले औद्योगिक घरानों के सहयोग से विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव, इंटर्नशिप पाइपलाइन और इंडस्ट्री-स्पॉन्सर्ड अंतिम वर्ष के प्रोजेक्ट्स का संचालन किया जाएगा.
अनुसंधान, नवाचार एवं पेटेंट : राज्य में कार्यरत निवेशकों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग-वित्तपोषित अनुसंधान, संयुक्त पेटेंट विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार और हैकथॉन जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एडजंकट या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जोड़ा जाएगा और शिक्षकों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एक्सपोजर प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे.
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