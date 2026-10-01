आईआईटी आईएसएम धनबाद और ऊर्जा मोबिलिटी के बीच एमओयू, ग्रीन मोबिलिटी पर साथ होगा रिसर्च
आईआईटी आईएसएम और ऊर्जा मोबिलिटी के बीच एमओयू हुआ है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 7:00 PM IST
धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद ने क्लीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा मोबिलिटी के साथ समझौता किया है. इस साझेदारी के तहत संस्थान और कंपनी मिलकर इंडस्ट्री की चुनौतियों पर काम करेंगे और रिसर्च के जरिए उनके समाधान तलाशे जाएंगे.
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में 30 सितंबर को इंडस्ट्री और एकेडमिक क्षेत्र के बीच सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। संस्थान के मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग ने ऊर्जा मोबिलिटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए. ऊर्जा मोबिलिटी, एमटीओडब्ल्यू मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है.
इस कार्यक्रम में आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा मौजूद रहे. उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा क्षेत्र की मौजूदा जरूरतों पर चर्चा की. साथ ही इंडस्ट्री की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ.
एमओयू पर ऊर्जा मोबिलिटी के फाउंडर एंड डायरेक्टर पंकज चोपड़ा, को-फाउंडर एंड डायरेक्टर अनघ ओझा, आईआईटी (आईएसएम) के डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रो. पार्थसारथी दास, प्रो. शिखा सिंह और प्रो. एजाज अहमद ने हस्ताक्षर किए. कार्यक्रम में डीन इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉरपोरेट रिलेशंस प्रो. आलोक दास भी उपस्थित रहे.
इस साझेदारी के जरिए दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाओं, फैकल्टी और इंडस्ट्री के बीच संवाद तथा वास्तविक औद्योगिक समस्याओं के तकनीकी समाधान पर काम करेंगे. इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा प्रणालियों, क्लीनटेक और संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में नए शोध की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया जाएगा.
एमओयू कार्यक्रम के साथ “चार्ज्ड फॉर इम्पैक्ट” थीम पर इंडस्ट्री-अकादमिक संवाद भी आयोजित किया गया. इसमें ऊर्जा मोबिलिटी के पंकज चोपड़ा ने “फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू सस्टेनेबल स्केल” विषय पर अपने विचार रखे. वहीं अनघ ओझा ने “इट्स ऑल अबाउट एनर्जी” विषय पर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सामने रखा.
इसके अलावा एक्सिगो रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर रमन शर्मा ने “सेकंड लाइफ टू एंड लाइफ” विषय पर रीसाइक्लिंग और संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.
आईआईटी (आईएसएम) और ऊर्जा मोबिलिटी के बीच यह साझेदारी ग्रीन मोबिलिटी, ऊर्जा प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है.
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