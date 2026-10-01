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आईआईटी आईएसएम धनबाद और ऊर्जा मोबिलिटी के बीच एमओयू, ग्रीन मोबिलिटी पर साथ होगा रिसर्च

आईआईटी आईएसएम और ऊर्जा मोबिलिटी के बीच एमओयू ( ETV Bharat )

धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद ने क्लीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा मोबिलिटी के साथ समझौता किया है. इस साझेदारी के तहत संस्थान और कंपनी मिलकर इंडस्ट्री की चुनौतियों पर काम करेंगे और रिसर्च के जरिए उनके समाधान तलाशे जाएंगे.