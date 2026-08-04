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IIT BHU और MP उच्च शिक्षा विभाग के बीच MoU; 30 शिक्षण संस्थानों को मिलेगा लाभ, आयोजित होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम

IIT BHU और MP उच्च शिक्षा विभाग के बीच MoU ( Photo credit: ETV Bharat )