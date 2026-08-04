IIT BHU और MP उच्च शिक्षा विभाग के बीच MoU; 30 शिक्षण संस्थानों को मिलेगा लाभ, आयोजित होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम
निदेशक प्रो. अमित पत्रा ने कहा कि यह साझेदारी देश में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:54 PM IST
वाराणसी : आईआईटी बीएचयू ने मंगलवार को आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के साथ विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. यह एमओयू मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ.
आईआईटी (बीएचयू) की ओर से डीन (अनुसंधान एवं विकास) प्रो. राजेश कुमार तथा मध्य प्रदेश शासन की ओर से उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. समारोह में आईआईटी (बीएचयू) के सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) के समन्वयक प्रो. एम. के. मेश्राम और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विकास कुमार सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.
इस सहयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों, जिनमें आईआईटी, एनआईटी तथा विभिन्न विश्वविद्यालय शामिल हैं को आईआईटी (बीएचयू) की शैक्षणिक विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ मिलेगा. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, कौशल विकास तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगी.
एमओयू के अंतर्गत दोनों संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिटी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सहित अनेक अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी), कार्यशालाएं, बूट कैंप तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे. साथ ही विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रयोगशाला प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक तकनीकी अनुभव भी उपलब्ध कराया जाएगा.
समझौते के तहत दोनों संस्थान नवाचार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. आईआईटी (बीएचयू) के सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) के माध्यम से स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, इन्क्यूबेशन, पेटेंट, तकनीकी हस्तांतरण तथा प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन तकनीक, बैटरी तकनीक, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड, उन्नत सामग्री, नैनो प्रौद्योगिकी तथा जलवायु-अनुकूल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान भी किया जाएगा.
आईआईटी (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पत्रा ने कहा कि यह साझेदारी देश में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. आईआईटी (बीएचयू) अपनी शैक्षणिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता को व्यापक स्तर पर साझा करते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, उद्यमिता और अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. हमें विश्वास है कि यह सहयोग विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नए अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समन्वय समिति (ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी) गठित की जाएगी, जो विभिन्न गतिविधियों की योजना, निगरानी एवं समीक्षा करेगी. यह एमओयू प्रारंभिक रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा. यह सहयोग मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा.
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