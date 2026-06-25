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CSJMU और आकाश हर्बोफार्मिंग के बीच MoU, टिशू कल्चर-हर्बल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नये रिसर्च को देंगे बढ़ावा

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति और कुलसचिव मौजूद रहे.

CSJMU और आकाश हर्बोफार्मिंग के बीच MoU
CSJMU और आकाश हर्बोफार्मिंग के बीच MoU (Photo credit: CSJMU)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 9:50 PM IST

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कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज ने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को मजबूत करते हुए आकाश हर्बोफार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी के तहत दोनों ही संस्थान मिलकर टिशू कल्चर और हर्बल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अनुसंधानों को गति देंगे.

सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि अब छत्रपति शाहू जी महाराज विवि व आकाश हर्बोफार्मिंग के एक्सपर्ट्स शोध संबंधित परियोजनाओं पर एक साथ काम करेंगे. हमने शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ये करार किया है.

यह समझौता आने वाले समय में हर्बल उत्पादों के निर्माण, विद्यार्थियों के कौशल विकास और टिशू कल्चर से जुड़ी गतिविधियों को एक मजबूत आधार प्रदान करने का काम करेगा. इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रगति, नई तकनीकों के उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देने वाले संयुक्त कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा.

इस समझौते से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि उन्हें अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ उद्योग जगत की आधुनिकतम सुविधाओं और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सीधा अवसर मिलेगा. इतना ही नहीं, यह समझौता दोनों पक्षों के बीच तकनीकी कार्यशालाओं और संयुक्त शोध परियोजनाओं के आयोजन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जिससे संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे नए स्टार्टअप्स को विशेष सहयोग और तकनीकी सहायता मिल सकेगी.

विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की निदेशक डॉ. निशा शर्मा और आकाश हर्बोफार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधकीय पक्ष से निदेशक डॉ. विश्वजीत जादौन ने हस्ताक्षर कर इस पर अपनी सहमति जताई.

संस्थान परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, प्रतिकुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी और कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा मौजूद रहे. कार्यक्रम में सहायक निदेशक डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता और डॉ. अनुप्रिया कपूर सहित फार्मेसी विभाग के सभी शिक्षक और कई लोग उपस्थित रहे.


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