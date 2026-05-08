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हद है सरकार! CM के हाथों मिली ट्राइसाइकिल एक दिन भी नहीं चली, दिव्यांग महिला अब काट रही दफ्तरों के चक्कर

रोहतास में पूर्व सीएम नीतीश के हाथों मिली मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल घर पहुंचते ही खराब हो गई. दिव्यांग महिला अब दफ्तरों के चक्कर काट रही है.

Rohtas motorized tricycle
दिव्यांग महिला तारामुनी देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 7:19 AM IST

4 Min Read
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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान दी गई मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल घर पहुंचने से पहले ही खराब हो गई. दिव्यांग महिला तारामुनी देवी अब बिना साइकिल के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है.

सरकारी मदद बन गई मजाक: 25 मार्च को डेहरी-ऑन-सोन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौधरी मोहल्ला निवासी दिव्यांग कुंदन चौधरी की पत्नी तारामुनी देवी सहित पांच दिव्यांग महिलाओं को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल प्रदान की थी. योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन साइकिल बीच रास्ते में बंद हो गई और उसे ठेलकर घर ले जाना पड़ा.

दिव्यांग महिला तारामुनी देवी (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार की परेशानी: तारामुनी देवी पोलियो से दिव्यांग हैं. परिवार का आरोप है कि साइकिल मिलने की खुशी क्षणभंगुर साबित हुई. अब वह और उनके पति कुंदन चौधरी बार-बार सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से केवल तारीख पर तारीख मिल रही है. कुंदन चौधरी इस घटना से काफी निराश हैं.

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दिव्यांग महिला को नहीं मिल रही सरकारी मदद (ETV Bharat)

पीड़ित पर मानसिक और आर्थिक बोझ: तारामुनी देवी ने बताया कि एक तरफ पोलियो का दंश, दूसरी तरफ सरकारी मदद भी बेकार निकली. परिवार को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है.

"हम पहले ही पोलियो के कारण दिव्यांग हैं. बड़ी उम्मीद से मोटराइज्ड ट्राय साइकिल मिली थी, लेकिन वह घर पहुंचने से पहले ही बंद हो गई. अब हम जाएं तो जाएं कहां? हर बार हमें नए दफ्तर भेज दिया जाता है, तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन समाधान नहीं."- तारामुनी देवी, पीड़ित महिला

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ट्राइसाइकिल एक दिन भी नहीं चली (ETV Bharat)

क्या कहते है महिला के पति: तारामुनी देवी के दिव्यांग पति कुंदन चौधरी किसी तरह कोचिंग चला कर परिवार का पेट पालते हैं. ऐसे में अब वह परेशान है, वह कहते है कि सरकारी मदद के नाम पर छलावा किया गया. मुख्यमंत्री के हाथों मिली ट्राय सायकल घर पहुंचने से पहले ही खराब हो गई.

"सरकारी मदद के नाम पर छलावा हुआ है. अधिकारियों से इस बाबत शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि जब बुनियादी कैंप लगेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा."-कुंदन चौधरी, महिला के पति

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पूर्व सीएम के हाथों मिली मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल (ETV Bharat)

50 किलोमीटर दूर कैंप की मजबूरी: परिवार को बताया गया है कि समस्या का समाधान रोहतास प्रखंड में लगने वाले कैंप से होगा, जो उनके घर से करीब 50 किलोमीटर दूर है. बिना साइकिल के दिव्यांग दंपति के लिए यह यात्रा बेहद कठिन है. उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन मिले.

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दिव्यांग महिला काट रही दफ्तरों के चक्कर (ETV Bharat)

विभागीय दावे बनाम हकीकत: जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक आफताब करीम के अनुसार, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबल योजना के तहत भारत सरकार के उपक्रम एल्मिको से ये ट्रायसाइकिल आती हैं. एक साल के अंदर खराबी पर पार्ट्स बदले जाते हैं, जबकि एक साल बाद कैंप लगाकर समस्या निपटाई जाती है. लेकिन पीड़ित परिवार को कैंप की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई.

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तारामुनी देवी और उनके पति (ETV Bharat)

योजना का उद्देश्य फेल: मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबल योजना के तहत दिव्यांग छात्रों और रोजगारपेशा व्यक्तियों को आवागमन की सुविधा देने के लिए ट्रायसाइकिल दी जाती है. स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से चयन कर प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर वितरण किया जाता है.

अधिकारियों की प्रतिक्रिया: जब ईटीवी भारत संवाददाता ने मामले की जानकारी सहायक निदेशक आफताब करीम को दी तो उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा.

"आपके माध्यम से मामले की जानकारी मिली है. जल्दी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा."-आफताब करीम, सहायक निदेशक

योजनाओं पर उठे सवाल: यह घटना बिहार सरकार की दिव्यांग कल्याण योजनाओं की गुणवत्ता और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. यदि लाभार्थियों को दिए जा रहे उपकरण ही शुरू में खराब हो जाते हैं और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसी योजनाओं की सार्थकता पर संदेह स्वाभाविक है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी दिखाता है.

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