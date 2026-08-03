लखनऊ में बच्चों से भरी स्कूली वैन पर बाइक सवारों ने किया हमला, DCP ने दिए FIR के आदेश
गाड़ी पर हमला से घबराए बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 8:30 PM IST
लखनऊ: चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत चरक चौराहे के पास सोमवार की सुबह कुछ बाइक सवारों की टक्कर स्कूली वैन से हो गई. जिससे बौखलाए बाइक सवारों ने बच्चों से भरी वैन पर हमला कर, वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद वैन के अंदर बैठे बच्चे डर कर चीखने-चिल्लाने लगे.
डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब 7:00 बजे की है. तीन बाइक पर सवार कुछ युवक मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे. चरक चौराहे के पास उनकी बाइक की भिड़ंत स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन से हो गई. जिसके बाद बाइक सवारों ने वैन चालक से गाली-गलौज शुरू कर दी और वैन पर हमला कर शीशा तोड़ दिया. गाड़ी पर हमला से घबराए बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे.
बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर जमा होने लगे. लोगों को अपनी ओर बढ़ता देखकर बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए. वैन चालक भी बच्चों को लेकर वहां से निकल गया. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद स्थीनय थाना हरकत में आई और वीडियो की मदद से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई शुरू की.
एसीपी चौक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर बाइकों के नंबर ट्रेस किए जा रहे हैं. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: फिरोजाबाद में बारावफात जुलूस के बाद बाइकों से मचाया उत्पात, 33 हुड़दंगी गिरफ्तार, लापरवाह 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड