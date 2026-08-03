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लखनऊ में बच्चों से भरी स्कूली वैन पर बाइक सवारों ने किया हमला, DCP ने दिए FIR के आदेश

बच्चों से भरी स्कूली वैन पर बाइक सवारों का हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )