ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी के बाहर से 3 साल की मासूम को उठा ले गए बाइक सवार, बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस

सिरोही : ऊड़ गांव की गोलियापुरा स्थित आंगनबाड़ी से करीब 3 साल की बच्ची के अपहरण की सूचना से शनिवार को क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही बरलूट थाना पुलिस सक्रिय हुई और बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई. घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है. बरलूट थानाधिकारी कैलाशदान ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची के पिता के ही उसे ले जाने की आशंका प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. फिलहाल बच्ची की तलाश जारी है और पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो युवक आंगनबाड़ी के बाहर पहुंचे और वहां मौजूद करीब तीन साल की बच्ची को कथित रूप से उठाकर अपने साथ ले गए. घटना के बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. बताया जा रहा है कि बच्ची को ले जाने से पहले दोनों युवकों ने चौधरा माता गौशाला के बाहर मौजूद ग्रामीणों से गोलियापुरा की आंगनबाड़ी के बारे में पूछताछ की थी.