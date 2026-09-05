ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी के बाहर से 3 साल की मासूम को उठा ले गए बाइक सवार, बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस

पहले ग्रामीणों से की आंगनबाड़ी की पूछताछ, फिर बच्ची को लेकर हुए फरार. पारिवारिक विवाद की बात सामने आई

मासूम को उठा ले गए बाइक सवार
मासूम को उठा ले गए बाइक सवार (Source: CCTV)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही : ऊड़ गांव की गोलियापुरा स्थित आंगनबाड़ी से करीब 3 साल की बच्ची के अपहरण की सूचना से शनिवार को क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही बरलूट थाना पुलिस सक्रिय हुई और बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई. घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है. बरलूट थानाधिकारी कैलाशदान ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची के पिता के ही उसे ले जाने की आशंका प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. फिलहाल बच्ची की तलाश जारी है और पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो युवक आंगनबाड़ी के बाहर पहुंचे और वहां मौजूद करीब तीन साल की बच्ची को कथित रूप से उठाकर अपने साथ ले गए. घटना के बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. बताया जा रहा है कि बच्ची को ले जाने से पहले दोनों युवकों ने चौधरा माता गौशाला के बाहर मौजूद ग्रामीणों से गोलियापुरा की आंगनबाड़ी के बारे में पूछताछ की थी.

इसे भी पढ़ें. स्कूली छात्रा के अपहरण का प्रयास, मुंह पकड़ जबरदस्ती बस में बैठाया, पुलिस ने ऐसे बचाया

इसके बाद दोनों बाइक सवार आंगनबाड़ी पहुंचे और बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए. यह भी सामने आ रही है कि बच्ची के माता-पिता के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था. इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाश तेज कर दी है. पुलिस टीम परिजनों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश में जुटी हुई है. आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है. साथ ही घटना से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.

TAGGED:

MOTORCYCLISTS ABDUCT GIRL
GIRL ABDUCTED FROM ANGANWADI
मासूम को उठा ले गए बाइक सवार
GIRL ABDUCTED IN SIROHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.