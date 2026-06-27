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दिल्ली के वसंत कुंज सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार

25 जून को वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस को एक PCR कॉल मिली कि एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, वसंत कुंज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 34 वर्षीय सार्थक मट्टू के रूप में हुई, जो हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे. सार्थक एक कंपनी में काम करते थे. पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज साउथ इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. जहां एक कार की टक्कर से 34 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई. हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वाहन को ट्रेस किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया.

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हादसे में शामिल कार को ट्रेस कर लिया. वाहन बेंगलुरु की एक निजी कंपनी के नाम पर पंजीकृत मिला, जिसे कंपनी ने अपने कर्मचारी सागर साहा को लीज पर दिया था. पूछताछ में सागर साहा ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी उसका दोस्त अपूर्व सिंह चला रहा था, जबकि वह खुद आगे वाली सीट पर बैठा था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक अपूर्व सिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और हादसे में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया है.

फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और कारण था. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने हिट एंड रन जैसे मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. अब जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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