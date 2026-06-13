शाहजहांपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत; ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे, पुलिस हिरासत में महिला
क्षेत्राधिकारी तिलहर सीओ इशिका सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवा दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 9:29 PM IST
शाहजहांपुर : थाना तिलहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर शनिवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. सूचना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया. पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया है.
जानकारी के मुताबिक, थाना तिलहर क्षेत्र के बरेली शाहजहांपुर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि गांव रूजवारी के रहने वाला युवक अंशुल पाण्डे (25) बाइक किनारे खड़ी करके बैठा हुआ था. इसी दौरान पीछे से आ रही हाई स्पीड बेकाबू कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. घटना के बाद बाइक सवार युवक उछलकर कई मीटर दूर जाकर गिरा.
क्षेत्राधिकारी तिलहर सीओ इशिका सिंह ने बताया कि थाना तिलहर क्षेत्र के बरेली शाहजहांपुर मार्ग पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. हादसे में गांव रूजवारी के रहने वाले युवक अंशुल पाण्डे (25) घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
उन्होंने बताया कि हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गये. लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ समय तक यातायात बाधित रहा. उन्होंने बताया कि कड़ी मशक्कत कर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाकर यातायात चालू कराया गया है. पुलिस ने कार चला रही महिला डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.
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