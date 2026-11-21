पत्नी के साथ बालाजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु को तेज रफ्तार कार ने पीछे से रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत
पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी.
Published : November 21, 2026 at 3:39 PM IST
बूंदी: बालाजी के दर्शन कर घर लौट रहे एक दंपती की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर शनिवार को कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई. दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया. कार सवार फरार हो गया.
कापरेन थाने के हैड कांस्टेबल राकेश सैनी ने बताया कि बालापुरा निवासी बीरबल पुत्र रामकुंवर केवट शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बालापुरा के बालाजी के दर्शन करने गया था. दर्शन के बाद दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे. रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया. इस पर बीरबल ने अपनी पत्नी को रास्ते में ही छोड़ दिया और बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए निकल पड़ा.
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हैड कांस्टेबल सैनी ने बताया कि बीरबल बालापुरा मोड़ के पास पहुंचा ही था कि लाखेरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर से बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बीरबल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
कुछ ही देर में उजड़ गया सुहाग: बीरबल की पत्नी कुछ दूरी पर उसका इंतजार कर रही थी. उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस पति के साथ वह कुछ देर पहले बालाजी के दर्शन कर घर लौट रही थी, वह अब कभी वापस नहीं आएगा. हादसे की सूचना मिलने पर पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हैड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.
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