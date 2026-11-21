ETV Bharat / state

पत्नी के साथ बालाजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु को तेज रफ्तार कार ने पीछे से रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत

हादसे में दुर्घटनाग्रस्त कार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: बालाजी के दर्शन कर घर लौट रहे एक दंपती की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर शनिवार को कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई. दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया. कार सवार फरार हो गया.