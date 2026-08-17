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पुराने लखनऊ में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार, बाल-बाल बची जान

लखनऊ: सख्त प्रशासनिक पाबंदी के बावजूद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री और इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुराने लखनऊ क्षेत्र में रविवार को दोपहिया वाहन से जा रहे एक युवक की गर्दन में अचानक चाइनीज मांझा फंस गया. मांझे की तेज धार से युवक की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज कर उसकी जान बचा ली.







​सड़क से गुजरते वक्त फंसा धारदार मांझा: ​जानकारी के अनुसार, पुराने लखनऊ निवासी मोहम्मद असद किसी काम के सिलसिले में रास्ते से गुजर रहे थे. इसी दौरान हवा में लहराता हुआ धारदार चाइनीज मांझा अचानक उनकी गर्दन में आकर उलझ गया. जब तक असद बाइक रोककर खुद को संभाल पाते, मांझे के खिंचाव से उनकी गर्दन पर गहरा कट लग गया और खून बहने लगा. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ​घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए खून से लथपथ असद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों की टीम ने फौरन टांके लगाकर घाव का उपचार किया.



