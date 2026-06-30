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मेरठ में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत

​मेरठ: जनपद के दौराला थाना क्षेत्र में काली नदी पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सुचना दी, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



​​क्षेत्राधिकारी (CO) दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल के अनुसार, मृतक की पहचान मवाना निवासी कुलदीप सैनी (40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मवाना सब्जी मंडी में आढ़ती का काम करते थे. परिजनों के मुताबिक, कुलदीप 24 जून को किसी काम से देहरादून गए थे.



​सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात जब वह ट्रेन से वापस लौटे, तो दौराला से मवाना घर आ रहे थे. उन्होंने अपनी पत्नी सपना को फोन कर घर पहुंचने की जानकारी भी दी थी, लेकिन रास्ते में ही काली नदी पुल के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक मे टक्कर मार दी, जिससे कुलदीप की मौत हो गई.