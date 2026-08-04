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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: कार से टकराकर बाइक चालक की मौत, जानें पूरा मामला

शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है. घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया. पढ़ें खबर..

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में एक की मौत
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में एक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 9:06 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हादसा सामने आया. यहां शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में दूसरे पुश्ते से अक्षरधाम की ओर जाने वाले मार्ग पर एक बाइक सड़क किनारे खड़ी कार में जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे 25 वर्षीय युवक को गंभीर चोट आई, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई. वहीं पीछे बैठा उसका साथी हादसे में घायल हो गया.

डीसीपी राहुल अलावल के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 1:15 बजे की है. सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल चला रहे युवक की पहचान सैयद अमन अली (25) (निवासी चूड़ीवालान, दिल्ली) के रूप में हुई है. उसे तुरंत जग प्रवेश चंद्र (JPC) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बाइक पर पीछे बैठा मोहम्मद फैज (25) हादसे में घायल हो गया. उसे राहगीरों की मदद से लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस के अनुसार, उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

हादसे की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. दुर्घटनाग्रस्त बाइक और कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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