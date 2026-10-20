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पलामू में नेशनल हाईवे 39 पर पिकअप और बाइक में टक्कर, युवक की मौत

समाहरणालय, पलामू ( Etv Bharat )

पलामूः जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में नेशनल हाईवे 39 पर पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई है. इस घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू की. शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में किया जा रहा है.

सामने से आ रही पिकअप ने मारी टक्कर