पलामू में नेशनल हाईवे 39 पर पिकअप और बाइक में टक्कर, युवक की मौत
पलामू में पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 2:31 PM IST
पलामूः जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में नेशनल हाईवे 39 पर पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई है. इस घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू की. शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में किया जा रहा है.
सामने से आ रही पिकअप ने मारी टक्कर
मृत युवक की पहचान छत्तरपुर के रहने वाले जियाउल हक के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के रहने वाले थे मगर वह छतरपुर में रह रहे थे. मंगलवार को जियाउल हक बाइक से डालटनगंज जा रहे थे कि इसी क्रम में पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
'पिकअप और बाइक के बीच टक्कर हुई जिसमें युवक की मौत हुई है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पिकअप को जब्त कर लिया है. पिकअप पर सब्जी लदी हुई थी. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की अनुसंधान भी कर रही है. जियाउल एक दुकानदार थे.'- अंचित कुमार, पड़वा के थाना प्रभारी
पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है
घटना की जानकारी मिलने के बाद जियाउल हक के परिजन एवं रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. जिस जगह पर दुर्घटना हुई है उसी जगह पर पहले भी हादसे हुए हैं जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है.
ये भी पढ़ेंः
देवघर में स्कूल वैन और पिकअप में सीधी टक्कर, एक बच्ची की मौत
पलामू के बटाने नदी में डूब गए थे बिहार के तीन दोस्त, 36 घंटे बाद बरामद हुआ दूसरा शव
तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को कुचला, बुंडू टोल प्लाजा पर ढाई घंटे हंगामा