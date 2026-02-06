ETV Bharat / state

दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे ने ली बाइक सवार की जान, परिजनों ने रातभर लगाए थाने के चक्कर; AAP ने सरकार पर साधा निशाना

मृतक युवक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो पालम इलाके का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि रात के समय बाइक से गुजरते वक्त वह सड़क पर बने गहरे गड्ढे में जा गिरा और बाहर नहीं निकल सका. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली के जनकपुरी में एक गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. युवक देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था. परिवार पूरी रात थानों के चक्कर लगाता रहा. परिवार ने दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की आशंका जताई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना ने नोएडा में युवराज के साथ हुई घटना को याद दिला दिया. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दमकल विभाग के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि जनकपुरी जिला केंद्र के पास सड़क के गड्ढे में एक युवक गिरा हुआ है. दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस हादसे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने घटना को सिस्टम की लापरवाही का नतीजा बताते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सड़क में बने गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर वहीं पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और जनता को केवल झूठे दावे किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस और प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं.

वहीं, दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए. ये जल बोर्ड का कार्य चल रहा है. सभी सावधानियों की जांच का आदेश दिया है. किसी की कमी पाई जाएगी, तो बक्शा नहीं जाएगा.- आशीष सूद, मंत्री दिल्ली सरकार

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से कथित तौर पर एक बाइकर की मौत होने पर कहा कि इस घटना के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए. जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि किसी कीमत पर इस तरह की लापरवाही देश की राजधानी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: