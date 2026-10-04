20 किलोमीटर तक बेकाबू ट्रक का तांडव, बाइक और मवेशियों को रौंदता रहा चालक, ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ा
धनबाद में एक बेकाबू ट्रक ने जमकर उत्पात मचाया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 5:13 PM IST
धनबाद: निरसा में शनिवार रात एक बेकाबू ट्रक ने करीब 20 किलोमीटर तक जमकर उत्पात मचाया. बलियापुर से कालियासोल तक ट्रक रास्ते में आने वाले वाहनों और मवेशियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता रहा. हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई बाइक और दो से तीन मवेशियों के भी ट्रक की चपेट में आई. जिससे एक गाय की मौके पर मौत हो गई है. ट्रक को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.
दरअसल, शनिवार रात यह ट्रक बलियापुर की ओर से कालू बथान ओपी क्षेत्र के पिंडराहट होते हुए कालियासोल की तरफ जा रहा था. पिंडराहट के पास मुख्य सड़क पर ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर के बाद चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी. इसके बाद करीब 20 किलोमीटर तक ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ता रहा.
कई किमी पीछा कर ग्रामीणों ने ट्रक को रोका
लगातार हादसों की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा शुरू किया. कालियासोल मोड़ से ट्रक निरसा की ओर मुड़ा, जहां ग्रामीणों ने पीछा करते हुए निरसा थाना क्षेत्र के फटका पुल के पास उसे घेर लिया. ट्रक के रुकते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. गुस्साए लोगों ने चालक को ट्रक से बाहर निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी.
मौके पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची. एसआई गौरव कुमार तिवारी ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर चालक को भीड़ से बचाने की कोशिश की. इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष विजय कुमार यादव ने भी पुलिस के साथ मिलकर चालक को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. हालात बिगड़ता देख निरसा थाना प्रभारी अजीत भारती और एसडीपीओ लीलेश्वर महतो कई थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और घायल चालक को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया.
निरसा विधायक ने मामले की ली जानकारी
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर निरसा थाना ले आई है. वहीं, पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और ट्रक चालक की लापरवाही की जांच में जुटी है. वहीं, करीब 20 किलोमीटर तक ट्रक के बेकाबू होकर दौड़ने से इलाके में देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
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