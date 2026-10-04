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20 किलोमीटर तक बेकाबू ट्रक का तांडव, बाइक और मवेशियों को रौंदता रहा चालक, ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ा

मौके पर पहुंची पुलिस ( ईटीवी भारत )

धनबाद: निरसा में शनिवार रात एक बेकाबू ट्रक ने करीब 20 किलोमीटर तक जमकर उत्पात मचाया. बलियापुर से कालियासोल तक ट्रक रास्ते में आने वाले वाहनों और मवेशियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता रहा. हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई बाइक और दो से तीन मवेशियों के भी ट्रक की चपेट में आई. जिससे एक गाय की मौके पर मौत हो गई है. ट्रक को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.