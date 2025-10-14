पुलिस ने किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 18 मोटरसाइकिलें व 1 ऑटो जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार
बारां पुलिस ने वर्ष 2025 में जुलाई से अक्टूबर तक हुई चोरियों का हुआ खुलासा किया है.
Published : October 14, 2025 at 8:03 PM IST
बारां: कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से चोरी की गई 18 मोटरसाइकिलें व एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया गया है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि जुलाई से अक्टूबर 2025 तक बारां शहर में विभिन्न स्थानों पर हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए राजेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अधीक्षता और ओमेंद्र सिंह शेखावत, वृत्ताधिकारी बारां के नेतृत्व में योगेश चौहान, थानाधिकारी कोतवाली बारां के साथ एक विशेष टीम गठित की गई थी.
गठित टीम अलग-अलग प्रकरणों में चोरी की गई 18 मोटरसाइकिलें व एक ऑटो बरामद कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में पवन पुत्र राजूलाल माली (22) निवासी नयापुरा, विक्की पुत्र छीतरलाल सहरिया (20) निवासी पाडोन थाना फतेहगढ़, जिला गुना, सुनील पुत्र छीतरलाल सहरिया (19) निवासी पाडोन, थाना फतेहगढ़, जिला गुना और कौशल उर्फ भोला पुत्र गोविंद माली (19) निवासी गोपाल कॉलोनी शामिल हैं. इस कार्रवाई में थानाधिकारी योगेश चौहान, हेड कांस्टेबल अमरचंद, हरीश भाटी, गुलाबचंद, हरिनारायण, धीरेंद्र सिंह, उधम सिंह, नदीम अहमद, बाबूलाल व कांस्टेबल कृष्णमुरारी की विशेष भूमिका रही.