रांची में डिस्टिलरी पुल के पास खड़ी बाइक में लगी आग, मची अफरा-तफरी
रांची में डिस्टिलरी पुल के पास आग लगने से एक बाइक जलकर राख हो गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 2:41 PM IST
रांचीः राज्य की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर स्थित डिस्टिलरी पुल के पास मंगलवार को खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई. बाइक से धुंआ उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बाइक में लगी आग पर काबू तो पा लिया लेकिन इस दौरान बाइक पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई.
क्या है पूरा मामला
स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि डिस्टिलरी पुल के पास बाइक खड़ी थी, इसी दौरान उसमें अचानक आग लग गई. घटना के दौरान बाइक सवार युवक बाल-बाल बच गया, क्योंकि वह पास में खड़ा था. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में बाइक को नुकसान पहुंचा है. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी. हालांकि, आग लगने की वजह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी है.
मामले की जानकारी लिखित में नहीं
'बाइक में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने बताया कि लोगों ने आग पर काबू पा लिया तथा मामले को लेकर थाने में फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है.' कुलदीप कुमार, सदर थाना प्रभारी
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