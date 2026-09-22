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रांची में डिस्टिलरी पुल के पास खड़ी बाइक में लगी आग, मची अफरा-तफरी

रांची में डिस्टिलरी पुल के पास आग लगने से एक बाइक जलकर राख हो गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

DISTILLERY BRIDGE
आग की लपटों में बाइक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 2:41 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर स्थित डिस्टिलरी पुल के पास मंगलवार को खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई. बाइक से धुंआ उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बाइक में लगी आग पर काबू तो पा लिया लेकिन इस दौरान बाइक पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई.

क्या है पूरा मामला

स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि डिस्टिलरी पुल के पास बाइक खड़ी थी, इसी दौरान उसमें अचानक आग लग गई. घटना के दौरान बाइक सवार युवक बाल-बाल बच गया, क्योंकि वह पास में खड़ा था. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में बाइक को नुकसान पहुंचा है. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी. हालांकि, आग लगने की वजह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी है.

रांची में एक बाइक में अचानक लगी आग (Etv Bharat)

मामले की जानकारी लिखित में नहीं

'बाइक में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने बताया कि लोगों ने आग पर काबू पा लिया तथा मामले को लेकर थाने में फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है.' कुलदीप कुमार, सदर थाना प्रभारी

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