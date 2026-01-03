ETV Bharat / state

मिर्जापुर में कोहरे के कारण बाइक डिवाइडर से टकराई, दो की मौत

मिर्जापुर: ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के लहुरियादह गांव के पास बीती रात कोहरे के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

बाइक डिवाइडर से टकराई: बताया जा रहा है कि भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव के रहने वाले विनोद कुमार और कोल मध्यप्रदेश मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजाधौ गांव की रहने वाली सेम्मू देवी दुकान का सामान लेने ड्रमंडगंज बाजार गए थे. देर रात घर वापस लौटते समय लहुरियादह गांव स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास घना कोहरा होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में बाइक चालक विनोद कुमार और पीछे बैठी सेम्मू देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं.

स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसआई सुभाष यादव और हेड कांस्टेबल बिजेंद्र राय ने गंभीर रूप से घायल बाइक चालक विनोद कुमार और सेम्मू देवी को उपचार के लिए एंबुलेंस से हलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजवाया, जहां के चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी.