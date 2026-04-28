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थाना गेट के सामने चलती बाइक बनी आग का गोला, सवारों ने कूदकर बचाई जान

रांची/खूंटी: झारखंड के खूंटी जिला मुख्यालय में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब थाना गेट के ठीक सामने एक चलती बाइक अचानक आग का गोला बन गई. देखते ही देखते हाई-स्पीड बजाज पल्सर NS 200 धू-धूकर जल उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह खाक हो गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि बाइक सवार युवक और पीछे बैठी महिला ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली. जिससे बड़ा हादसा टल गया.

कैसे बची जान

दरअसल, कर्रा थाना क्षेत्र के जोबे गांव निवासी अरुण कच्छप अपनी भाभी पूनम बारला के साथ भंडरा से खूंटी होते हुए घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक थाना गेट के समीप पहुंची, इंजन के पास से अचानक लपटें निकलने लगी. शुरुआत में उन्हें इसका अहसास नहीं हुआ, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने बाइक के निचले हिस्से से आग उठती देख शोर मचाया. चेतावनी मिलते ही तुरंत बाइक रोकी और कूदकर खुद को सुरक्षित किया.



चलती बाइक में लगी आग (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों ने की बचाने की कोशिश