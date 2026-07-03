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गोरखपुर: सरयू नदी में पलटी मोटर बोट; लाइफ जैकेट और आपदा मित्र की सतर्कता से बची लोगों की जान

गोरखपुर: सरयू नदी में पलटी मोटर बोट; लाइफ जैकेट और आपदा मित्र की सतर्कता से बची लोगों की जान ( Photo Credit; ETV Bharat )