जयपुर में बना विश्व रिकॉर्ड, सौरभ जैन ने बिना ब्रेक के 30 घंटे लगातार दी मोटिवेशनल स्पीच

जयपुर: शहर के बिरला ऑडिटोरियम में सोमवार को इतिहास रचा गया. मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने बिना बैठे, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए और बिना बायो ब्रेक के लगातार 30 घंटे तक बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 9 नवंबर की सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर शुरू हुई उनकी स्पीच 10 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर खत्म हुई, और शाम तक इसे कीर्तिमान में शामिल कर लिया गया.

जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 के तहत मंच से सौरभ जैन ने 100 से ज्यादा विषयों पर अपनी बात रखी. सेल्फ डिस्कवरी, माइंडसेट मास्टरी, अपस्किलिंग, अनस्टॉपेबल ग्रोथ जैसे विषयों ने हर उम्र के श्रोताओं को बांधे रखा. उनकी स्पीच के हर पड़ाव पर दर्शकों ने उनके नारे लगाते हुए उन्हें भी मोटिवेट किया. नॉन स्टॉप स्पीच के 30 घंटे पूरे होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के सीईओ दुर्गेश पुरोहित ने उन्हें प्रमाणपत्र और शील्ड प्रदान की.

दो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ: इस दौरान सौरभ जैन ने न केवल 30 घंटे नॉन-स्टॉप स्पीच देने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 100 से अधिक विषयों पर बिना रिपीट किए और बिना देखे बोलने का भी दूसरा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले 2022 में सौरभ ने ही 24 घंटे की स्पीच देकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज उन्होंने जयपुर की धरा से ब्रेक किया.