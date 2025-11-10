जयपुर में बना विश्व रिकॉर्ड, सौरभ जैन ने बिना ब्रेक के 30 घंटे लगातार दी मोटिवेशनल स्पीच
मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने बिना रुके लगातार 30 घंटे तक बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
Published : November 10, 2025 at 8:36 PM IST
जयपुर: शहर के बिरला ऑडिटोरियम में सोमवार को इतिहास रचा गया. मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने बिना बैठे, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए और बिना बायो ब्रेक के लगातार 30 घंटे तक बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 9 नवंबर की सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर शुरू हुई उनकी स्पीच 10 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर खत्म हुई, और शाम तक इसे कीर्तिमान में शामिल कर लिया गया.
जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 के तहत मंच से सौरभ जैन ने 100 से ज्यादा विषयों पर अपनी बात रखी. सेल्फ डिस्कवरी, माइंडसेट मास्टरी, अपस्किलिंग, अनस्टॉपेबल ग्रोथ जैसे विषयों ने हर उम्र के श्रोताओं को बांधे रखा. उनकी स्पीच के हर पड़ाव पर दर्शकों ने उनके नारे लगाते हुए उन्हें भी मोटिवेट किया. नॉन स्टॉप स्पीच के 30 घंटे पूरे होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के सीईओ दुर्गेश पुरोहित ने उन्हें प्रमाणपत्र और शील्ड प्रदान की.
इसे भी पढ़ें- PM मोदी के जन्मदिन पर 2244 छात्रों ने दिया साइकोमेट्रिक टेस्ट, बना विश्व रिकॉर्ड
दो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ: इस दौरान सौरभ जैन ने न केवल 30 घंटे नॉन-स्टॉप स्पीच देने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 100 से अधिक विषयों पर बिना रिपीट किए और बिना देखे बोलने का भी दूसरा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले 2022 में सौरभ ने ही 24 घंटे की स्पीच देकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज उन्होंने जयपुर की धरा से ब्रेक किया.
हर वर्ग से जुड़े टॉपिक
- विद्यार्थियों ने टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी इम्प्रूवमेंट और स्टडी टेक्निक्स सीखे.
- प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, टीमवर्क और कम्युनिकेशन की नई दृष्टि मिली.
- महिलाओं ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा जानी.
- उद्यमियों को इनोवेशन और टीम बिल्डिंग की दिशा मिली.
- जॉब सीकर्स ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू स्किल्स का अभ्यास किया.
40 हजार घंटे किया अध्ययन: सौरभ जैन ने बताया कि वो ब्रेन हैमरेज जैसी गंभीर स्थिति से जूझ चुके हैं. डॉक्टर्स ने उन्हें कम बोलने की सलाह दी थी. बावजूद इसके उन्होंने पहले 2018 में 16 घंटे 18 मिनट, 2022 में 24 घंटे 03 मिनट और अब 2025 में 30 घंटे नॉन-स्टॉप बोलकर रिकॉर्ड बनाया. वो बीते 8 वर्षों से इस दिन की तैयारी कर रहे थे. 40 हजार घंटे अध्ययन, 6 घंटे रोज अभ्यास, और मानसिक-शारीरिक तैयारी के बाद यह रिकॉर्ड संभव हुआ. नॉन स्टॉप स्पीच के 30 घंटे के दौरान करीब 25 हजार से ज्यादा लोगों ने बिड़ला ऑडिटोरियम में उपस्थिति दर्ज कराई. इस दौरान कुछ दर्शक खड़े होकर भी उन्हें सुनते रहे.
इसे भी पढ़ें- एक पैर पर दौड़े 500 प्रतिभागी, दर्ज हुआ रिकॉर्ड, जानिए दीया कुमारी ने किसे पीछे छोड़ा