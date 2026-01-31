छात्रों के भविष्य को संवारने सूरजपुर में मोटिवेशनल गाइडेंस कार्यक्रम, कोटा के प्रख्यात शिक्षक नितिन विजय ने दिए टिप्स किया मोटिवेट

ETV Bharat / state

प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सही दिशा देना और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करना रहा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं और शिक्षक शामिल हुए.

सूरजपुर: बच्चों के भविष्य को संवारने में शिक्षा की भूमिका सबसे अहम होती है. आज के प्रतिस्पर्धा भरे दौर में बच्चे कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही समय पर सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई प्रतिभाशाली बच्चे पीछे रह जाते हैं. इसी जरूरत को समझते हुए स्कूली छात्रों के लिए कपी ध्वज मोटिवेशनल गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कोटा के प्रख्यात शिक्षक नितिन विजय ने किया मार्गदर्शन

कार्यक्रम में कोटा से आए देश के प्रख्यात शिक्षक नितिन विजय ने बच्चों को पढ़ाई, परीक्षा और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए. उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरह सही रणनीति और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है.

छोटे स्थान पर बड़ा और सराहनीय प्रयास

एक छोटे से स्थान पर इस तरह का मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया जाना वाकई काबिले-तारीफ है. ऐसे आयोजनों से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी मिलती है और वे अपने जीवन में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं.

उम्मीद से कहीं ज्यादा यहां के बच्चों में पढ़ाई को लेकर उत्साह देखने को मिला. मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा को दबाव नहीं, अवसर की तरह देखें, शिक्षा से प्रेम करना हमें सिखाना होगा– नितिन विजय

अगर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो तो हमें उस लायक बच्चों को बनाना भी होगा. यही प्रयास हमारी सरकार कर रही है- लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री

हर छात्र अपने आप में खास

नितिन विजय ने कहा कि परीक्षा केवल एक प्रतिस्पर्धा है, इसे काबिलियत का अंतिम पैमाना नहीं मानना चाहिए. शिक्षा को सरल करने की जगह उससे प्यार करना हमें सिखाना होगा. हर छात्र अपने आप में खास होता है और सही मार्गदर्शन मिलने पर वह अपने सपनों को साकार कर सकता है.

अभिभावकों को भी बच्चों का मार्गदर्शन करना जरूरी

नितिन विजय ने इस बात पर भी जोर दिया कि पढ़ाई को सरल बनाने के साथ-साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि बच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें.

इस आयोजन से छात्र भी काफी उत्साहित और प्रोत्साहित नजर आए.