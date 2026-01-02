ETV Bharat / state

रोज@रोड कैंपेनः यातायात नियम तोड़ने वालों को मिल रहा गुलाब, पुलिस दे रही नियम पालन करने की नसीहत

गुलाब देकर नियम पालन करने के लिए प्रेरित करती पुलिस ( ईटीवी भारत )

हजारीबाग: शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस और परिवहन विभाग के पदाधिकारी गुलाब का फूल बांटते नजर आए. साथ ही वैसे लोग जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उनको सीख देते हुए दिखे. दरअसल इन दिनों राज्य भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें लोगों को सुरक्षा नियम से अवगत कराया जा रहा है.



प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों से गांधीगीरी की तर्ज पर यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी. बिना हेलमेट लगाए बाइक की सवारी करने वालों को अधिकारियों ने गुलाब का फूल दिया. गुलाब फूल देने के साथ ही ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की गई.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

डीटीओ ने गुलाब देकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए किया प्रेरित

अभियान के दौरान विशेष कर बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों को गुलाब का फूल दिया गया. डीटीओ बैजनाथ कामती ने कहा कि हेलमेट मोटरसाइकिल सवार के लिए बेहद जरूरी होता है. दुर्घटना होने के बाद हेलमेट से माथे को सुरक्षा मिलती है. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौत बिना हेलमेट पहने हुए लोगों की होती है. जीवन अनमोल है, इसलिए हेलमेट पहनना भी जरूरी है.

