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बिहार में कार चालक की हत्या, गलत साइड से गाड़ी घुसाने से रोका तो पीट पीटकर मार डाला

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतीपुर बाजार के पास सोमवार शाम सड़क विवाद में एक कार चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सिंगैला शंकर टोला वार्ड-10 के रहने वाले निवासी लालबाबू राय (उम्र 45) के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

किराना दुकान में काम करता था मृतक : मृतक के पुत्र गुलशन कुमार ने बताया कि उनके पिता मोतीपुर के किराना व्यवसायी मोतीलाल अग्रवाल की कार चलाते थे और उसी दुकान में मजदूरी भी करते थे. सोमवार शाम मालिक को कहीं जाना था, इसलिए लालबाबू राय कार को आगे बढ़ा रहे थे. इसी दौरान सामने से एक कार गलत दिशा से निकलने की कोशिश कर रही थी. जब उन्होंने चालक को सही साइड से वाहन चलाने को कहा तो वह भड़क गया.

कार से खींचकर सड़क पर पटक दिया : आरोप है कि कार चालक ने बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी, लालबाबू राय को कार से खींचकर सड़क पर पटक दिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया. हमले में लालबाबू के सीर में गहरी चोट आई. जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया : सूचना मिलने पर मोतीपुर थानाध्यक्ष संजीव सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस का कहना है कि कार और आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है. पीड़ित परिवार से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.