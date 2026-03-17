ETV Bharat / state

बिहार में कार चालक की हत्या, गलत साइड से गाड़ी घुसाने से रोका तो पीट पीटकर मार डाला

बिहार के मुजफ्फरपुर में कार चालक की हत्या कर दी गयी. चालक ने एक कार वाले को गलत साइड से आने से रोका था.

BIHAR ROAD RAGE INCIDENT
मुजफ्फरपुर में कार चालक की पीट पीटकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतीपुर बाजार के पास सोमवार शाम सड़क विवाद में एक कार चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सिंगैला शंकर टोला वार्ड-10 के रहने वाले निवासी लालबाबू राय (उम्र 45) के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

किराना दुकान में काम करता था मृतक : मृतक के पुत्र गुलशन कुमार ने बताया कि उनके पिता मोतीपुर के किराना व्यवसायी मोतीलाल अग्रवाल की कार चलाते थे और उसी दुकान में मजदूरी भी करते थे. सोमवार शाम मालिक को कहीं जाना था, इसलिए लालबाबू राय कार को आगे बढ़ा रहे थे. इसी दौरान सामने से एक कार गलत दिशा से निकलने की कोशिश कर रही थी. जब उन्होंने चालक को सही साइड से वाहन चलाने को कहा तो वह भड़क गया.

कार से खींचकर सड़क पर पटक दिया : आरोप है कि कार चालक ने बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी, लालबाबू राय को कार से खींचकर सड़क पर पटक दिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया. हमले में लालबाबू के सीर में गहरी चोट आई. जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया : सूचना मिलने पर मोतीपुर थानाध्यक्ष संजीव सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस का कहना है कि कार और आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है. पीड़ित परिवार से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

''मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी साइड करने को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा लाल बाबू राय के साथ धक्का मुक्की की गयी. जिससे वे सिर के बल गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई है. FSL टीम जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है.'' - सुचित्रा कुमारी, डीएसपी

आरोपी की तलाश के लि छानबीन जारी : पुलिस ने आरोपी को चिह्नित कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. मोतीपुर थानेदार और एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें

TAGGED:

BIHAR ROAD RAGE INCIDENT
BIHAR CRIME NEWS
कार चालक की हत्या
मुजफ्फरपुर हत्या
MUZAFFARPUR ROAD RAGE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.