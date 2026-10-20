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NMMS क्लोन एप से फर्जी फोटो अपलोड कर बनायी जा रही मजदूरों की हाजिरी, बिहार में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा!

वीबी-जी राम जी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा ( प्रतीकात्मक तस्वीर )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला सामने आया है. ढाका प्रखंड की ग्राम पंचायत करमावा में एनएमएमएस यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्लोन के जरिए मजदूरों की फर्जी उपस्थिति बनाने का आरोप लगा है. जांच के दौरान योजना स्थल पर एक भी मजदूर काम करते नहीं मिला, जबकि मोबाइल ऐप पर लगातार मजदूरों की हाजिरी बनाई जा रही थी. मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं, एक आरोपी लालबाबू पासवान पुलिस कस्टडी में है.

बिना मजदूरों के बन रही थी हाजिरी