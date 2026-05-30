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बैंक में खिड़की काटकर घुसे चोर, लॉकर पर हाथ डालने से पहले ही मंसूबों पर फिरा पानी

चोरों ने की बैंक में खिड़की काटकर घुसने की कोशिश ( ETV Bharat )