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बैंक में खिड़की काटकर घुसे चोर, लॉकर पर हाथ डालने से पहले ही मंसूबों पर फिरा पानी

चोरी का असफल प्रयास था. चोर बैंक के अंदर घुसे पर कैश या लॉकर तक नहीं पहुंच सके.बैंक प्रबंधन ने भी की पुष्टि. पढ़ें खबर

MOTIHARI BANK THEFT ATTEMPT FAILED
चोरों ने की बैंक में खिड़की काटकर घुसने की कोशिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
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पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आयी है. यहां चिरैया थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महुआवा शाखा में बीती रात चोरों ने बैंक की खिड़की काटकर चोरी करने का प्रयास किया. हालांकि चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके. घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस और बैंक प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं.

खिड़की की ग्रिल काटी: बताया जा रहा है कि बीती रात अज्ञात चोरों ने बैंक के पीछे की खिड़की की ग्रिल काट दी और अंदर घुसने की कोशिश की. सुबह जब बैंककर्मी शाखा खोलने पहुंचे तो खिड़की कटी हुई मिली. इसके बाद तुरंत चिरैया थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की.

मौके पर पुलिस और बैंक प्रशासन की जांच शुरू (ETV Bharat)

चोरी का असफल प्रयास: पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह चोरी का असफल प्रयास था. दरअसल चोर बैंक के अंदर तो घुसे लेकिन कैश या लॉकर तक नहीं पहुंच सके. बैंक प्रबंधन ने भी पुष्टि की है कि लॉकर पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी प्रकार के कैश या महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी नहीं हुई है. राहत की बात यह रही कि बैंक को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ.

"प्रथम दृष्टया यह लोकल चोरों का काम लग रहा है. खिड़की काटकर अंदर घुसने का प्रयास किया गया था. लेकिन कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है. लॉकर पूरी तरह सुरक्षित है. हम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी." - चिरैया थानाध्यक्ष

MOTIHARI BANK THEFT ATTEMPT FAILED
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: इस घटना के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. घटना के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई कि चोरी के प्रयास के दौरान बैंक का अलार्म नहीं बजा. अगर अलार्म बजता तो शायद चोर मौके पर ही पकड़े जाते. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की है. रात में गश्त पर तैनात गश्ती पार्टी और बैंक के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है.

SIT का गठन: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन कर दिया गया है. SIT टीम बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ आसपास की दुकानों और सड़कों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस को कुछ संदिग्धों के फुटेज मिले हैं, जिनकी पहचान की जा रही है. डॉग स्क्वायड और FSL की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है.

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खिड़की की ग्रिल काटी (ETV Bharat)

हर एंगल से जांच जारी: स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में रात के समय पुलिस गश्ती नहीं के बराबर होती है. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की. बैंक प्रबंधन अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कह रहा है. बैंक में अतिरिक्त गार्ड तैनात करने और अलार्म सिस्टम को अपग्रेड करने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और SIT हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा.

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