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21,270 करोड़ का स्वास्थ्य बजट, लेकिन टूटी हड्डी पर गत्ता! CHC की तस्वीरों ने खोली बिहार के हेल्थ सिस्टम की पोल

गत्ते के सहारे टूटी हड्डियों के इलाज की मजबूरी ( ETV Bharat )