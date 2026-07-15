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बिहार में कुख्यात नरेश पांडेय के ठिकाने पर पुलिस की रेड, साथी उज्ज्वल कुमार गिरफ्तार 16 लाख कैश जब्त

मोतिहारी पुलिस रेड में कुख्यात नरेश पांडेय का साथी गिरफ्तार, 16 लाख कैश जब्त, एसपी स्वर्ण प्रभात ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की कही बात

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कुख्यात नरेश पांडेय के ठिकाने पर पुलिस की रेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 7:17 PM IST

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पूर्वी चंपारण(मोतिहारी): बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी से बड़ी खबर आई है. यहां पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया इलाके में कुख्यात अपराधी नरेश पांडेय के गुप्त ठिकानों पर तड़के सुबह छापेमारी की गई.हालांकि मुख्य आरोपी नरेश पांडेय पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया. वहीं उसके करीबी सहयोगी उज्ज्वल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में घेराबंदी: विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. टीम ने मठिया इलाके में नरेश पांडेय के ठिकाने को चारों ओर से घेर लिया और अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

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16 लाख कैश ज़ब्त (ETV Bharat)

अवैध संपत्ति का बड़ा जखीरा: पुलिस को तलाशी के दौरान ठिकाने से करीब 16 लाख रुपये नकद, भारी मात्रा में नेपाली करेंसी, एक लोडेड कट्टा, छह जिंदा कारतूस, शराब की कई बोतलें और नकदी गिनने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल नोट काउंटिंग मशीन बरामद हुई. इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के कीमती आभूषण और 24 से अधिक जमीनों के संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ये संपत्तियां वैध हैं या अपराध से अर्जित की गई हैं.

करीबी सहयोगी गिरफ्तार: छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी नरेश पांडेय पुलिस की भनक लगते ही फरार होने में सफल रहा. उसकी गिरफ्तारी के लिए जिले के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं पुलिस ने नरेश पांडेय के करीबी सहयोगी उज्जवल कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

18 से अधिक संगीन मामले दर्ज: पुलिस के अनुसार नरेश पांडेय जिले का एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट समेत गंभीर अपराधों के 18 से अधिक मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और उसके आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही थी.

पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई: डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि पुलिस को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई. फिलहाल बरामद सामानों की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.

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नोट काउंटिंग मशीन बरामद (ETV Bharat)

"पुलिस को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई. फिलहाल बरामद सामानों की जांच की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है." - दिलीप कुमार, डीएसपी

पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी पुलिस: उन्होंने कहा कि फरार नरेश पांडेय की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बरामद नकदी, आभूषण और जमीन के दस्तावेज अपराध से अर्जित संपत्ति से जुड़े हैं या नहीं. पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है.

एसपी का बयान: पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार उज्ज्वल कुमार से गहन पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों और अवैध संपत्ति के नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है.

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कुख्यात नरेश पांडेय (ETV Bharat)

संभावित ठिकानों पर दबिश: फरार नरेश पांडेय की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि उसे जल्द गिरफ्तार कर कानून के सामने पेश किया जाएगा. इस कार्रवाई को जिले में अपराध और संगठित गिरोहों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

"गिरफ्तार उज्जवल कुमार से गहन पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों और अवैध संपत्ति के नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है. फरार नरेश पांडेय की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं."- स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक

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