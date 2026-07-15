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बिहार में कुख्यात नरेश पांडेय के ठिकाने पर पुलिस की रेड, साथी उज्ज्वल कुमार गिरफ्तार 16 लाख कैश जब्त

पूर्वी चंपारण(मोतिहारी): बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी से बड़ी खबर आई है. यहां पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया इलाके में कुख्यात अपराधी नरेश पांडेय के गुप्त ठिकानों पर तड़के सुबह छापेमारी की गई.हालांकि मुख्य आरोपी नरेश पांडेय पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया. वहीं उसके करीबी सहयोगी उज्ज्वल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में घेराबंदी: विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. टीम ने मठिया इलाके में नरेश पांडेय के ठिकाने को चारों ओर से घेर लिया और अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

16 लाख कैश ज़ब्त (ETV Bharat)

अवैध संपत्ति का बड़ा जखीरा: पुलिस को तलाशी के दौरान ठिकाने से करीब 16 लाख रुपये नकद, भारी मात्रा में नेपाली करेंसी, एक लोडेड कट्टा, छह जिंदा कारतूस, शराब की कई बोतलें और नकदी गिनने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल नोट काउंटिंग मशीन बरामद हुई. इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के कीमती आभूषण और 24 से अधिक जमीनों के संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ये संपत्तियां वैध हैं या अपराध से अर्जित की गई हैं.

करीबी सहयोगी गिरफ्तार: छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी नरेश पांडेय पुलिस की भनक लगते ही फरार होने में सफल रहा. उसकी गिरफ्तारी के लिए जिले के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं पुलिस ने नरेश पांडेय के करीबी सहयोगी उज्जवल कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

18 से अधिक संगीन मामले दर्ज: पुलिस के अनुसार नरेश पांडेय जिले का एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट समेत गंभीर अपराधों के 18 से अधिक मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और उसके आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही थी.

पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई: डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि पुलिस को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई. फिलहाल बरामद सामानों की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.