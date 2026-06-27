बिहार में SP की बड़ी कार्रवाई, थानाध्यक्ष को किया निलंबित
बिहार में अगर पुलिसवाले भी गलती करते हैं तो उनपर भी कार्रवाई होती है. कुछ ऐसी ही मामला मोतिहारी से सामने आया है. पढ़ें खबर
Published : June 27, 2026 at 8:13 PM IST
पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) : बिहार के मोतिहारी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. तुरकौलिया थानाध्यक्ष संपत कुमार को एसपी स्वर्ण प्रभात ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई ड्रग्स से संबंधित 25 लाख रुपये की बरामदगी मामले में की गई है. प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में SHO के संदिग्ध आचरण और FIR में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर लिखने का मामला सामने आया था.
तुरकौलिया SHO निलंबित : पूरा मामला एक कार से 25 लाख रुपये की बरामदगी से जुड़ा है. आरोप है कि ये रकम ड्रग्स के कारोबार से संबंधित थी. मामले में तुरकौलिया थानाध्यक्ष संपत कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई. बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात को कार्रवाई का निर्देश दिया था.
प्रशिक्षु DSP ने की जांच, SP ने किया सस्पेंड : एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार को मामले की जांच सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि थानाध्यक्ष ने FIR दर्ज करते समय तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की. साथ ही उनका आचरण भी संदिग्ध पाया गया. रिपोर्ट मिलते ही एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए SHO संपत कुमार को निलंबित कर दिया.
''ड्रग्स से संबंधित राशि की बरामदगी मामले में प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर तुरकौलिया SHO संपत कुमार को निलंबित किया गया है. उन पर FIR में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर लिखने और संदिग्ध आचरण का आरोप है. अग्रतर जांच जारी है. दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
'पुलिस की छवि धूमिल करने वाले अधिकारी बर्दाश्त नहीं' : एसपी स्वर्ण प्रभात ने साफ कर दिया है कि अग्रतर जांच जारी रहेगी. अगर जांच में और भी पुलिसकर्मियों या अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी. एसपी ने कहा कि पुलिस की छवि धूमिल करने वाले किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
'तथ्यों को बदलकर FIR दर्ज किया' : बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तुरकौलिया थाना क्षेत्र में एक कार से 25 लाख रुपये बरामद किए गए थे. सूत्रों के मुताबिक ये रकम अवैध वसूली और ड्रग्स तस्करी से जुड़ी थी. लेकिन थानाध्यक्ष ने FIR में पूरी बात छिपा दी और तथ्यों को बदलकर मामला दर्ज किया. इसकी शिकायत डीजीपी तक पहुंची थी.
DGP के निर्देश पर जांच : डीजीपी विनय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मोतिहारी एसपी को जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया. एसपी ने बिना देरी किए प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार से जांच कराई. जांच में SHO की लापरवाही और संदिग्ध भूमिका सामने आते ही निलंबन की कार्रवाई की गई.
दरअसल, मोतिहारी पुलिस लगातार ड्रग्स और अवैध वसूली के खिलाफ अभियान चला रही है. ऐसे में इस कार्रवाई के बाद दूसरे थानों में भी खलबली है. सभी थानाध्यक्षों को साफ संदेश गया है कि लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा. एसपी स्वर्ण प्रभात की इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. इसे 25 लाख के अवैध वसूली मामले में पहली बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अब दूसरी कार्रवाई पर भी तलवार लटकी है. कई और अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है.
ये भी पढ़ें :-
गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही.. कैदियों से मिलीभगत का आरोप
बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, सम्राट चौधरी ने बेऊर जेल के अधीक्षक को किया गया निलंबित