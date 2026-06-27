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बिहार में SP की बड़ी कार्रवाई, थानाध्यक्ष को किया निलंबित

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) : बिहार के मोतिहारी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. तुरकौलिया थानाध्यक्ष संपत कुमार को एसपी स्वर्ण प्रभात ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई ड्रग्स से संबंधित 25 लाख रुपये की बरामदगी मामले में की गई है. प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में SHO के संदिग्ध आचरण और FIR में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर लिखने का मामला सामने आया था.

तुरकौलिया SHO निलंबित : पूरा मामला एक कार से 25 लाख रुपये की बरामदगी से जुड़ा है. आरोप है कि ये रकम ड्रग्स के कारोबार से संबंधित थी. मामले में तुरकौलिया थानाध्यक्ष संपत कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई. बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात को कार्रवाई का निर्देश दिया था.

तुरकौलिया थानाध्यक्ष संपत कुमार (ETV Bharat)

प्रशिक्षु DSP ने की जांच, SP ने किया सस्पेंड : एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार को मामले की जांच सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि थानाध्यक्ष ने FIR दर्ज करते समय तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की. साथ ही उनका आचरण भी संदिग्ध पाया गया. रिपोर्ट मिलते ही एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए SHO संपत कुमार को निलंबित कर दिया.

''ड्रग्स से संबंधित राशि की बरामदगी मामले में प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर तुरकौलिया SHO संपत कुमार को निलंबित किया गया है. उन पर FIR में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर लिखने और संदिग्ध आचरण का आरोप है. अग्रतर जांच जारी है. दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

'पुलिस की छवि धूमिल करने वाले अधिकारी बर्दाश्त नहीं' : एसपी स्वर्ण प्रभात ने साफ कर दिया है कि अग्रतर जांच जारी रहेगी. अगर जांच में और भी पुलिसकर्मियों या अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी. एसपी ने कहा कि पुलिस की छवि धूमिल करने वाले किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.