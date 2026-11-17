बिहार में दारोगा निलंबित, महिला से की थी 'डिमांड'
मोतिहारी में खाकी पर फिर उठे सवाल, रिश्वत और महिला से आपत्तिजनक मांग के आरोप में दारोगा निलंबित. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 17, 2026 at 2:19 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी से सनसनीखेज मामला सामने आया है. सुगौली थाने में तैनात दारोगा शैलेश कुमार पर एक महिला से 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने और रिश्वत के अलावा एक रात साथ बिताने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है.
11 मिनट का ऑडियो वायरल
महिला और दरोगा के बीच करीब 11 मिनट की बातचीत का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दरअसल, पूरा मामला सुगौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां दो पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. महिला अपनी जमीन से कथित अवैध कब्जा हटवाने और दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए थाने पहुंची थी.
आरोप है कि इस मामले में मदद करने और दूसरे पक्ष को जेल भेजने की धमकी देने के नाम पर दारोगा शैलेश कुमार ने 20 हजार रुपये की मांग की. महिला का आरोप है कि वह दो बार में चार हजार रुपये दे भी चुकी थी. पहली बार एक हजार और दूसरी बार तीन हजार रुपये दिए गए थे. इसके बावजूद उससे बाकी रकम के लिए दबाव बनाया जा रहा था.
'एक रात रहो तो हम तुम्हारी तरफ हो जाएंगे'
इसी दौरान महिला और दारोगा के बीच हुई करीब 11 मिनट की बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हो गया. बातचीत भोजपुरी में है. इसमें महिला दारोगा से कार्रवाई करने और दूसरे पक्ष का साथ नहीं देने की गुहार लगाती सुनाई देती है. इस पर दारोगा कथित तौर पर कहता है कि एक रात रहो तो हम तुम्हारी तरफ हो जाएंगे. बातचीत में महिला पहले दिए गए चार हजार रुपये का भी जिक्र करती है.
SP से हुई शिकायत
मामले को लेकर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा ने जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत और कथित ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. एसपी स्वर्ण प्रभात ने जांच के आदेश दिए. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दारोगा शैलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.
सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो के आधार पर संदिग्ध आचरण के आरोप में पुलिस पदाधिकारी निलंबित.. . . @bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HaiTaiyaarHum #bihar #Chamapran #motihari https://t.co/DwOXm2oczM— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) November 17, 2026
''सुगौली थाना में पदस्थापित दारोगा शैलेश कुमार के विरुद्ध एक महिला से बातचीत का ऑडियो सामने आया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कराई गई. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दारोगा शैलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस विभाग में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
एसपी की इस कार्रवाई को पुलिस महकमे में जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात की पुलिसिंग की चर्चा जिले ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में होती रही है. अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपी ने थानेदारों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं.
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