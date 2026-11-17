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बिहार में दारोगा निलंबित, महिला से की थी 'डिमांड'

सुगौली थाना ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी से सनसनीखेज मामला सामने आया है. सुगौली थाने में तैनात दारोगा शैलेश कुमार पर एक महिला से 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने और रिश्वत के अलावा एक रात साथ बिताने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है.

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