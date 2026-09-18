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बिहार में परीक्षा ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन

परीक्षा ड्यूटी से लौटने के दौरान टीचर की पीट-पीटकर हत्या का आरोप ( ETV Bharat )