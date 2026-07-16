'अपहरणकर्ता को छोड़ा, अगवा शख्स को 24 घंटे लॉकअप में रखा', बिहार में उल्टी गंगा बहाने वाले थानाध्यक्ष निलंबित
रामगढ़वा के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव कुमार साह अपहरण पीड़ित को अवैध हाजत में रखने और लापरवाही के आरोप में निलंबित हुए.
Published : July 16, 2026 at 7:18 AM IST
मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के रामगढ़वा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष को डीआईजी पश्चिम चम्पारण रेंज ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन के बाद डीआईजी ने ये कार्रवाई की है. आरोप है कि उन्होंने जानकारी होने के बावजूद समय पर उचित कार्रवाई नहीं की और न ही अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया बल्कि उन्होंने अगवा होने वाले शख्स को ही हाजत में कैद करके 24 घंटे तक रखा.
विभागीय जांच में आरोप पाए गए थे सही : विभागीय जांच में अपहरण के एक मामले में गंभीर लापरवाही, एक अपहरण पीड़ित को बिना वैधानिक प्रक्रिया के करीब 24 घंटे तक थाना हाजत में रखने तथा सूदखोरी से जुड़े मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं करने के आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई.
पुलिस उप-महानिरीक्षक महोदय पष्चिम चम्पारण क्षेत्र, बेतिया द्वारा पु0अ0नि0 राजीव कुमार साह, थानाध्यक्ष रामगढ़वा को किया गया निलंबित।— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) July 15, 2026
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हाजत में रखा था अपहरण पीड़ित : मामले की शुरुआत रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रखवरिया गांव निवासी सुनीता देवी की शिकायत से हुई. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि 15 जून 2026 को उनके पति बालकन्हाई महतो का अपहरण कर लिया गया था.
अपहरणकर्ता को छोड़ा और पीड़ित को हाजत में कैद रखा : घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बालकन्हाई महतो और कथित अपहरणकर्ता दोनों को बरामद कर थाना लाया. शिकायत के अनुसार, थाना पहुंचने के करीब एक घंटे के भीतर कथित अपहरणकर्ता को छोड़ दिया गया, जबकि अपहरण के शिकार बालकन्हाई महतो को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के करीब 24 घंटे तक थाना हाजत में बंद रखा गया.
सूदखोरी मामले में भी बरती गई लापरवाही : विभागीय जांच के दौरान एक और गंभीर तथ्य सामने आया. जांच में पाया गया कि थानाध्यक्ष को क्षेत्र में सूदखोरी की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कानून के अनुरूप कार्रवाई नहीं की. आरोप है कि सूद पर पैसा लेने वाले व्यक्ति को थाना बुलाकर केवल पूछताछ और दबाव बनाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई.
जवाब नहीं माना गया संतोषजनक : इन आरोपों को गंभीर मानते हुए डीआईजी कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने 27 जून 2026 को तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव कुमार साह से स्पष्टीकरण मांगा था. उन्होंने 29 जून 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन विभागीय समीक्षा में उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक माना गया.
'पुलिस की छवि को पहुंचा नुकसान' : विभागीय समीक्षा के बाद डीआईजी ने माना कि संबंधित अधिकारी का आचरण कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और मनमाने रवैये का परिचायक है. आदेश में कहा गया कि इस तरह की कार्यशैली से पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है और आम जनता का कानून व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन पर विश्वास कमजोर पड़ता है.
''विभागीय समीक्षा में यह माना गया कि थानाध्यक्ष का आचरण कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता और मनमाने रवैये को दर्शाता है. इस तरह की कार्यशैली से पुलिस की छवि धूमिल होती है और आम जनता का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास कमजोर पड़ता है.''- हरकिशोर राय, डीआईजी, पश्चिम चंपारण रेंज
रामगढ़वा थानाध्यक्ष तत्काल निलंबित : इसी आधार पर राजीव कुमार साह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में अपनाई जा रही सख्त नीति का संकेत मानी जा रही है.
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