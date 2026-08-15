बिहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 751 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
मोतिहारी में पुलिस ने 751 लीटर विदेशी शराब और पिकअप के साथ दो तस्करों को पकड़ा, पढ़ें रोहित राज की रिपोर्ट
Published : August 15, 2026 at 8:47 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर स्थित सोनामति मंदिर के पीछे पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में 751.68 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. पुलिस ने मौके से शराब लदी एक पिकअप को जब्त करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
गुप्त सूचना पर बनाई गई विशेष टीम: पुलिस के अनुसार 15 अगस्त की सुबह सूचना मिली थी कि छोटा बरियारपुर स्थित सोनामति मंदिर के पीछे पिकअप वाहन से विदेशी शराब की बड़ी खेप पहुंचने वाली है. सूचना मिलने के बाद इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को दी गई. एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.
87 कार्टन में 4176 टेट्रा पैक बरामद: गठित टीम ने सूचना के आधार पर सोनामति मंदिर के पीछे छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को एक पिकअप वाहन से 87 कार्टन विदेशी शराब मिली. शराब 180 एमएल के टेट्रा पैक में थी. पुलिस के मुताबिक कुल 4176 पीस टेट्रा पैक बरामद किए गए है जिसकी कुल मात्रा 751.68 लीटर है.
दो आरोपी गिरफ्तार: मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी अभय कुमार (22) उर्फ मुन्ना कुमार पिता वैधनाथ चौधरी, और पूर्वी चंपारण निवासी विपिन कुमार (24) पिता कन्हाई सहनी के रूप में हुई है. इसके अलावा पुलिस ने एक पिकअप वाहन और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
शराब तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू: फिलहाल पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के जरिए शराब की खेप के स्रोत और इसके संभावित खरीदारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. मामले में जल्द ही निपटारा कर दोषियों को सजा दी जाएगी.
डीएसपी का बयान: डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. हमारी टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.
"मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. हमारी टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- दिलीप कुमार, डीएसपी
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