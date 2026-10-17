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जानें कैसे प्यार में पागल युवती बिहार से पहुंच गई पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया?

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

मोतिहारी : ''लगभग तीन महीने पहले की बात है. मैं मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंची. मेरा प्रेमी अपने दो दोस्तों के साथ वहां मौजूद था. फिर हमलोग ट्रेन में बैठकर रवाना हो गए. मैं खुश थी कि शादी करूंगी. पर मुझे क्या पता था कि वो लोग मुझे रेड लाइट एरिया में बेच देंगे.'' ये कहना है सुनीता (बदला हुआ नाम) का.

दरअसल, बिहार के पूर्वी चंपारण की लड़की को पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा रेड लाइट एरिया से बरामद किया गया. पांजीपाड़ा उत्तर दिनजपुर जिला में पड़ता है, जिसे मानव तस्करी का केन्द्र भी माना जाता है. सुनीता ने जो कहानी पुलिस को बतायी, वो दिल को झखझोर देने वाली थी.

दोस्ती.. प्यार.. और फिर शादी का वादा इस पूरी कहानी की शुरुआत करीब 11 महीने होती है. सुनीता, रोहित नाम के लड़के से मिलती है. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है. रिश्ते गहरे होते चले जाते हैं, बात शादी तक पहुंच जाती है. रोहित, सुनीता से कहता है परिवार वाले तो हमारी शादी नहीं करवाएंगे, चलो भागकर अपनी दुनियां बसाते हैं. प्यार में पागल सुनीता, रोहित की बातों में आ जाती है. करीब तीन महीने पहले वह मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचती है. वहां पर रोहित और उसका दो दोस्त मौजूद रहता है. सभी एक ट्रेन में बैठकर पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं. सुनीता को क्या पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है. 2.30 लाख में बेच डाला रोहित और उसका दोस्त सुनीता को पांजीपाड़ा रेड लाइट एरिया लेकर पहुंचते हैं. आरोप है कि युवती को 2 लाख 30 हजार रुपये में बेच कर रोहित और उसका दोस्त मौके से फरार हो जाता है. सुनीता घुंट-घुंटकर जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाती है. किसी तरह वह इस नर्क से निकलना चाहती है, पर वह निकल नहीं पाती है. फोन आया.. मुझे बचा लो 8 अक्टूबर को अचानक सुनीता किसी प्रकार एक मोबाइल से अपनी मां को फोन करती है. कहती है 'मां मुझे बचा लो, नहीं तो मर जाऊंगी. मुझे बेच दिया गया है. मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है.' बेटी के रोने की आवाज सुनने के तुरंद बाद सुनीता की मां केसरिया थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करायी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.