जानें कैसे प्यार में पागल युवती बिहार से पहुंच गई पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया?
मोतिहारी में प्यार के नाम पर धोखा! प्रेमिका को 2.30 लाख रुपये में पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया में बेचा. रिपोर्ट- रोहित राज.
Published : October 17, 2026 at 8:10 PM IST
मोतिहारी : ''लगभग तीन महीने पहले की बात है. मैं मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंची. मेरा प्रेमी अपने दो दोस्तों के साथ वहां मौजूद था. फिर हमलोग ट्रेन में बैठकर रवाना हो गए. मैं खुश थी कि शादी करूंगी. पर मुझे क्या पता था कि वो लोग मुझे रेड लाइट एरिया में बेच देंगे.'' ये कहना है सुनीता (बदला हुआ नाम) का.
दरअसल, बिहार के पूर्वी चंपारण की लड़की को पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा रेड लाइट एरिया से बरामद किया गया. पांजीपाड़ा उत्तर दिनजपुर जिला में पड़ता है, जिसे मानव तस्करी का केन्द्र भी माना जाता है. सुनीता ने जो कहानी पुलिस को बतायी, वो दिल को झखझोर देने वाली थी.
दोस्ती.. प्यार.. और फिर शादी का वादा
इस पूरी कहानी की शुरुआत करीब 11 महीने होती है. सुनीता, रोहित नाम के लड़के से मिलती है. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है. रिश्ते गहरे होते चले जाते हैं, बात शादी तक पहुंच जाती है. रोहित, सुनीता से कहता है परिवार वाले तो हमारी शादी नहीं करवाएंगे, चलो भागकर अपनी दुनियां बसाते हैं.
प्यार में पागल सुनीता, रोहित की बातों में आ जाती है. करीब तीन महीने पहले वह मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचती है. वहां पर रोहित और उसका दो दोस्त मौजूद रहता है. सभी एक ट्रेन में बैठकर पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं. सुनीता को क्या पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है.
2.30 लाख में बेच डाला
रोहित और उसका दोस्त सुनीता को पांजीपाड़ा रेड लाइट एरिया लेकर पहुंचते हैं. आरोप है कि युवती को 2 लाख 30 हजार रुपये में बेच कर रोहित और उसका दोस्त मौके से फरार हो जाता है. सुनीता घुंट-घुंटकर जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाती है. किसी तरह वह इस नर्क से निकलना चाहती है, पर वह निकल नहीं पाती है.
फोन आया.. मुझे बचा लो
8 अक्टूबर को अचानक सुनीता किसी प्रकार एक मोबाइल से अपनी मां को फोन करती है. कहती है 'मां मुझे बचा लो, नहीं तो मर जाऊंगी. मुझे बेच दिया गया है. मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है.' बेटी के रोने की आवाज सुनने के तुरंद बाद सुनीता की मां केसरिया थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करायी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.
पुलिस बनी ग्राहक, तस्वीर से की पहचान
युवती ने जिस मोबाइल नंबर से फोन किया था, उसे ट्रेस किया गया. युवती को सुरक्षित निकालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने उसकी मां से तस्वीर लेकर अपने पास रखी और सादे कपड़ों में ग्राहक बनकर रेड लाइट एरिया पहुंची. वहां मौजूद लड़कियों के बीच पुलिस ने युवती की पहचान की. इसके बाद मोतिहारी पुलिस ने बंगाल पुलिस से संपर्क किया और उसकी मदद से छापेमारी कर युवती को सुरक्षित बाहर निकाला.
8 अक्टूबर को सुनीता की मां ने पुलिस को शिकायत की थी, दो दिनों के अंदर यानी 10 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से मोतिहारी पुलिस ने युवती को 'दरिंदों' के चंगुल से छुड़ाया. 12 अक्टूबर को उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया.
''इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को कोलकाता के रेड लाइट एरिया से सुरक्षित बरामद कर लिया है. मामले में मुख्य आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के दौरान मानव तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. पुलिस पूरे गिरोह की पहचान करने और यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी युवतियों को इस नेटवर्क के जरिए बेचा गया है. मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी हो रही है.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
मानव तस्करी के नेटवर्क की जांच तेज
इस मामले में आरोपी रोहित को गिरफ्तार गया है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया है. आरोपी ने कथित तौर पर नेटवर्क से जुड़े तीन अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर के पंकज और प्रिंस तथा पूर्णिया की सोनी शामिल हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी युवतियों को अपना शिकार बनाया है और मानव तस्करी के इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं?
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