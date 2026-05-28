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बिहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 24.91 लाख कैश बरामद, दो नेपाली नागरिक समेत चार गिरफ्तार

पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण में मोतिहारी स्थित तुरकौलिया में पुलिस ने रात्रि वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 24 लाख 91 हजार 300 रुपये नकद बरामद किए हैं. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नेपाली नागरिकों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से बरामद हुई भारी राशि का कोई भी वैध कागजात मौजूद नहीं था.

पुलिस जांच: यह पूरी घटना 26 मई 2026 की रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है. घटना के समय तुरकौलिया थाना की पुलिस निमुईया चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रही उजले रंग की एक कार को पुलिस ने जांच के लिए रोका. कागजात न होने के कारण पुलिस पूरी रकम जब्त कर मामले की गहन जांच कर रही है.

पुलिस ने जारी की विज्ञप्ति (ETV Bharat)

संदेह के आधार पर कार्रवाई: संदेह के आधार पर पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए कार की बारीकी से तलाशी लेनी शुरू की. तलाशी के दौरान कार के भीतर से 24 लाख 91 हजार 300 रुपये की भारी भारतीय मुद्रा बरामद हुई. इतनी बड़ी रकम को अचानक देखकर चेकिंग में तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मी भी पूरी तरह चौंक गए. कार में कुल चार लोग सवार थे जिन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी.

आरोपियों की पहचान: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्णा सहनी, सुभाष कुमार, दीपेश कुमार यादव और प्रज्जवल सहनी के रूप में हुई है. कृष्णा सहनी आदापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर का रहने वाला है.वहीं सुभाष कुमार नकरदेई थाना क्षेत्र के कटकेनवा का निवासी है. दो अन्य आरोपी दीपेश कुमार यादव और प्रज्जवल सहनी नेपाल के बारा जिले के शिमरौणगढ़ थाना क्षेत्र स्थित रामनगर के रहने वाले हैं.