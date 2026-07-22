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पोस्टिंग के नाम पर 25 लाख की ठगी, आरोपी के मोबाइल में मिले IAS-IPS अधिकारियों के नंबर

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में पोस्टिंग और ट्रांसफर के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. राजन जायसवाल पर आरोप है कि वह खुद को प्रभावशाली और ऊंचे संपर्क वाला व्यक्ति बताकर एसडीएम सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पोस्टिंग कराने का दावा करता था. इसके बदले में 25 लाख रुपये की मांग कर रहा था.

ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर गोरखधंधा: मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की. शुरुआती जांच में मोबाइल से कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मिलने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावे पोस्टिंग, ट्रांसफर और टेंडर से जुड़े कई लोगों के संपर्क भी मोबाइल में सेव पाए गए हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास ये नंबर कैसे पहुंचे और कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है?

शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई: पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग कराने के नाम पर बड़ी रकम की मांग कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है.

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी अब तक कितने लोगों से संपर्क कर चुका था और किन-किन व्यक्तियों से पोस्टिंग के नाम पर पैसे की मांग की गई थी. अगर जांच में और पीड़ित सामने आते हैं तो उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे.

मोबाइल की जांच में मिले कई अहम सुराग: राजन जायसवाल के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण संपर्क नंबर मिले हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार मोबाइल में बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित कई आईएएस अधिकारियों के व्यक्तिगत नंबर, आईपीएस अधिकारियों के संपर्क और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अन्य लोगों के नंबर मौजूद हैं.

इसके अलावे पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेकेदारी और टेंडर से जुड़े कुछ व्यक्तियों के संपर्क भी मिले हैं. हालांकि केवल किसी अधिकारी या व्यक्ति का मोबाइल नंबर किसी फोन में सेव होना अपने आप में किसी की संलिप्तता का प्रमाण नहीं माना जा सकता. पुलिस इस पहलू की भी गहन जांच कर रही है कि इन नंबरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया और आरोपी की उनसे वास्तविक बातचीत या संबंध था या नहीं?

कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में साइबर सेल को भी शामिल किया गया है. पुलिस आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), व्हाट्सएप चैट, मैसेज, कॉल हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है.

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी ने किन लोगों से बातचीत की, किसे पोस्टिंग का भरोसा दिया और क्या किसी व्यक्ति से पैसे भी लिए गए? यदि डिजिटल साक्ष्यों से किसी बड़े नेटवर्क के संकेत मिलते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है.