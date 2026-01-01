ETV Bharat / state

RJD के MLA कैंडिडेट के बाद पुलिस को अब कांग्रेस नेता की तलाश, 10000 का इनाम घोषित

मोतिहारी में कांग्रेस नेता पर इनाम ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में अपराध और अवैध कब्जे के खिलाफ चल रही पुलिस की मुहिम ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. हाल ही में मेयर प्रीति कुमारी के पति और आरजेडी नेता देवा गुप्ता के बाद अब नगर निगम वार्ड संख्या 39 की पार्षद रिंकू रानी के पति और कांग्रेस नेता हरि सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. उनके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया है. अवैध कब्जे का मामला: दरअसल, छतौनी थाना क्षेत्र में स्थित एक मूल्यवान जमीन पर कांग्रेस नेता हरि सिंह ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. स्थानीय किसान परिवार से जुड़े पीड़ित पक्ष ने कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी में हरि सिंह पर न केवल कब्जे का आरोप लगाया गया, बल्कि दस्तावेजों के जालसाजी और धमकी देने के भी इल्जाम हैं. फरार हैं कांग्रेस नेता: पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते ही छापेमारी अभियान चलाया. कई टीमों ने हरि सिंह के घरों, रिश्तेदारों के ठिकानों और संभावित छिपने की जगहों पर दबिश दी. हालांकि, हरि सिंह हर बार पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाते हैं. सूत्रों का कहना है कि वह जिले के बाहर भी सक्रिय हैं और सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से संपर्क बनाए हुए हैं.