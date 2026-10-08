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वैष्णो देवी मंदिर के स्वरूप में ढल रहा मोतिहारी का पूजा पंडाल, श्रद्धालुओं को मिलेगा अलौकिक अनुभव

मोतिहारी में वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बन रहा है भव्य पंडाल ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जगह-जगह आकर्षक और भव्य पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इस बार दुर्गा पूजा का एक पंडाल अपनी अनोखी थीम को लेकर आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है.

माता वैष्णो देवी के मंदिर की तर्ज पर पंडाल

मोतिहारी मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर पिपरा कोठी में इस बार माता वैष्णो देवी के मंदिर की तर्ज पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है. पंडाल पूरा होने के बाद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दरबार जैसा अहसास कराने की तैयारी है. भव्य अनुभव देने की तैयारी पंडाल को वैष्णो माता मंदिर का स्वरूप देने के लिए इसकी डिजाइन और संरचना पर विशेष काम किया जा रहा है. पंडाल की बनावट से लेकर उसकी सजावट तक में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को एक अलग और भव्य अनुभव मिल सके. पिपरा कोठी में बन रहा यह पूजा पंडाल इस बार दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है. लाखों का बजट और विशाल आकार इस भव्य पंडाल के निर्माण पर करीब 35 से 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. पंडाल की चौड़ाई करीब 110 फीट, जबकि इसकी ऊंचाई करीब 80 फीट रखी जा रही है. इतने बड़े आकार में तैयार हो रहे पंडाल को वैष्णो माता मंदिर का स्वरूप देने के लिए कारीगर लगातार मेहनत कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल के कारीगरों की टीम पंडाल के निर्माण की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के अनुभवी कारीगरों को दी गई है. कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के श्यामल सरकार उर्फ बिट्टू दादा के नेतृत्व में करीब 14 कारीगर पंडाल को आकार देने में जुटे हुए हैं. कारीगरों की टीम पंडाल के ढांचे से लेकर उसकी बारीक सजावट तक पर काम कर रही है. डिजाइन और नाप-जोख की चुनौती पंडाल निर्माण में लगे कारीगरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इतने बड़े आकार के ढांचे को वैष्णो माता मंदिर के स्वरूप में तैयार करना है. इसके लिए डिजाइन, नाप-जोख और सजावट के हर हिस्से पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कारीगरों की मेहनत के साथ-साथ पूजा समिति की ओर से भी निर्माण कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि तय समय पर पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा सके. श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने की कोशिश पूजा समिति के सचिव धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने की कोशिश की जा रही है. इसी उद्देश्य से वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया है. समिति की कोशिश है कि पंडाल सिर्फ पूजा स्थल तक सीमित न रहे, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का भी केंद्र बने. "इस बार श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने की कोशिश की जा रही है. इसी उद्देश्य से वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया है. समिति की कोशिश है कि पंडाल सिर्फ पूजा स्थल तक सीमित न रहे, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का भी केंद्र बने."- धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव, पूजा समिति