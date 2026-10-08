वैष्णो देवी मंदिर के स्वरूप में ढल रहा मोतिहारी का पूजा पंडाल, श्रद्धालुओं को मिलेगा अलौकिक अनुभव
मोतिहारी के पिपरा कोठी में 35 से 40 लाख की लागत से वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बन रहा है भव्य पंडाल. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 8, 2026 at 7:40 AM IST
पूर्वी चंपारण: दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जगह-जगह आकर्षक और भव्य पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इस बार दुर्गा पूजा का एक पंडाल अपनी अनोखी थीम को लेकर आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है.
माता वैष्णो देवी के मंदिर की तर्ज पर पंडाल
मोतिहारी मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर पिपरा कोठी में इस बार माता वैष्णो देवी के मंदिर की तर्ज पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है. पंडाल पूरा होने के बाद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दरबार जैसा अहसास कराने की तैयारी है.
भव्य अनुभव देने की तैयारी
पंडाल को वैष्णो माता मंदिर का स्वरूप देने के लिए इसकी डिजाइन और संरचना पर विशेष काम किया जा रहा है. पंडाल की बनावट से लेकर उसकी सजावट तक में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को एक अलग और भव्य अनुभव मिल सके. पिपरा कोठी में बन रहा यह पूजा पंडाल इस बार दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है.
लाखों का बजट और विशाल आकार
इस भव्य पंडाल के निर्माण पर करीब 35 से 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. पंडाल की चौड़ाई करीब 110 फीट, जबकि इसकी ऊंचाई करीब 80 फीट रखी जा रही है. इतने बड़े आकार में तैयार हो रहे पंडाल को वैष्णो माता मंदिर का स्वरूप देने के लिए कारीगर लगातार मेहनत कर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल के कारीगरों की टीम
पंडाल के निर्माण की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के अनुभवी कारीगरों को दी गई है. कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के श्यामल सरकार उर्फ बिट्टू दादा के नेतृत्व में करीब 14 कारीगर पंडाल को आकार देने में जुटे हुए हैं. कारीगरों की टीम पंडाल के ढांचे से लेकर उसकी बारीक सजावट तक पर काम कर रही है.
डिजाइन और नाप-जोख की चुनौती
पंडाल निर्माण में लगे कारीगरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इतने बड़े आकार के ढांचे को वैष्णो माता मंदिर के स्वरूप में तैयार करना है. इसके लिए डिजाइन, नाप-जोख और सजावट के हर हिस्से पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कारीगरों की मेहनत के साथ-साथ पूजा समिति की ओर से भी निर्माण कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि तय समय पर पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा सके.
श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने की कोशिश
पूजा समिति के सचिव धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने की कोशिश की जा रही है. इसी उद्देश्य से वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया है. समिति की कोशिश है कि पंडाल सिर्फ पूजा स्थल तक सीमित न रहे, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का भी केंद्र बने.
"इस बार श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने की कोशिश की जा रही है. इसी उद्देश्य से वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया है. समिति की कोशिश है कि पंडाल सिर्फ पूजा स्थल तक सीमित न रहे, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का भी केंद्र बने."- धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव, पूजा समिति
टीम लगातार काम कर रही है
वहीं, पंडाल निर्माण में लगे पश्चिम बंगाल के कारीगर श्यामल सरकार उर्फ बिट्टू ने बताया कि पंडाल की चौड़ाई करीब 110 फीट और ऊंचाई करीब 80 फीट होगी. इसे वैष्णो माता मंदिर का रूप देने के लिए उनकी टीम लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि करीब 14 लोग मिलकर इस पंडाल के निर्माण में जुटे हुए हैं.
"पंडाल की चौड़ाई करीब 110 फीट और ऊंचाई करीब 80 फीट होगी. इसे वैष्णो माता मंदिर का रूप देने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है. हम लोग करीब 14 लोग मिलकर इस पंडाल के निर्माण में जुटे हुए हैं."- श्यामल सरकार, कारीगर
स्थानीय लोगों में उत्सुकता
पंडाल की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. जैसे-जैसे पंडाल आकार ले रहा है, वैसे-वैसे स्थानीय लोगों में भी इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है.
अनोखी थीम की परंपरा
दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों की अलग-अलग थीम लोगों को आकर्षित करती है. कहीं धार्मिक स्थलों की प्रतिकृति बनाई जाती है तो कहीं सामाजिक संदेश देने वाली थीम के जरिए लोगों का ध्यान खींचा जाता है. पिपरा कोठी में इस बार वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार करने का फैसला इसी परंपरा का हिस्सा है.
रोशनी और सजावट का आकर्षण
पंडाल तैयार होने के बाद इसकी रोशनी और सजावट भी आकर्षण का बड़ा हिस्सा होगी. शाम होते ही जब पंडाल रोशनी से जगमगाएगा, तब इसकी भव्यता और ज्यादा निखरने की उम्मीद है. पूजा समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं.
आस्था और कला का अनूठा संगम
पिपरा कोठी का यह पंडाल इसलिए भी खास है क्योंकि यहां वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर तैयार किए जा रहे विशाल ढांचे में स्थानीय आस्था और बंगाल के कारीगरों की कला का संगम देखने को मिलेगा. एक तरफ जहां श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करेंगे, वहीं दूसरी तरफ पंडाल की थीम उन्हें वैष्णो माता के दरबार की याद दिलाएगी.
अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर
अब लोगों की नजर इस बात पर है कि निर्माण पूरा होने के बाद पिपरा कोठी का यह भव्य पंडाल किस रूप में सामने आता है. फिलहाल 110 फीट चौड़े और 80 फीट ऊंचे इस पंडाल को अंतिम रूप देने के लिए बंगाल के कारीगर पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं. दुर्गा पूजा के मौके पर तैयार होने वाला यह वैष्णो माता मंदिर की तर्ज वाला पंडाल श्रद्धालुओं को एक अलग धार्मिक और दृश्य अनुभव देने की तैयारी में है.