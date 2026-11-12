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बहन की शादी टूटने के विवाद में युवक पर तलवार से हमला, पटना PMCH में मौत

पूर्वी चंपारण : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र में बहन की शादी टूटने के विवाद में 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या करने कर दी. आरोप है कि आरोपियों ने तलवार से लड़की के भाई पर हमला कर दिया. जिसे गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया.

मृतक की पहचान चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय युवक के रूप में हुई है. मृत युवक खेती-बारी कर अपने परिवार की मदद करता था. उसके पिता ट्रक ड्राइवर हैं. परिवार में तीन बेटे और एक बेटी हैं. मृत युवक परिवार का सबसे छोटा बेटा था. परिवार में बेटी की शादी इसी साल 21 नवंबर को होने वाली थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और परिवार के लोग खुशियों की तैयारी में जुटे थे.

''मामले की जानकारी मिली है. ये मामला प्रेम प्रसंग का है. लड़का और लड़की में पहले से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा था. शादी ठीक हो जाने से नाराज लड़की के घर धमकी दी गई थी. लड़के वाले ने शादी से इनकार कर दिया. इसी को लेकर आमने सामने परिवार में झगड़ा हो गया और मौत हो गई.'' - धर्म प्रताप, थाना प्रभारी, चकिया थाना

आरोप है कि लड़की की शादी तय होने के बाद उसके प्रेम प्रसंग से जुड़े युवक के परिजनों ने लड़की की होने वाले ससुराल वालों को फोन कर धमकी दी थी. इसके बाद शादी टूट गई. इसी बात को लेकर पूछताछ करने पहुंचे लड़की के भाई पर तलवार से हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल युवक की पटना के PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

परिजनों के अनुसार, लड़की और आरोपी के बेटे के बीच प्रेम प्रसंग था. इसी दौरान लड़की की शादी दूसरे जगह तय कर दी गई. आरोप है कि शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी के पिता ने लड़की की होने वाली ससुराल वालों को फोन किया. फोन पर लड़की के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं और धमकी दी गई कि अगर वे शादी करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा.

मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की शादी जहां तय हुई थी, वहां आरोपियों ने फोन कर धमकी दी थी, जिसके कारण शादी टूट गई. लड़के वालों ने फोन करके शादी करने से इंकार कर दिया. इसी से नाराज होकर उनका छोटा बेटा उसके घर पहुंचा जिसने शादी न करने की धमकी दी थी. गुस्साए आरोपियों ने वहां उसपर हमला कर उसे मार दिया. हमले में उसका बायां हाथ कट गया था.

शादी टूटने की वजह पूछने पहुंचा था सुबोध

मौत से पहले जब युवक को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो वह अपने घर के सामने रहने वाले आरोपी के घर पहुंचा. वह उनसे पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने लड़की के ससुराल वालों को फोन क्यों किया और उसकी बहन की शादी तुड़वाने की कोशिश क्यों की? इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

आमने-सामने रहते हैं दोनों परिवार

बताया जा रहा है कि मृतक सुबोध कुमार और रोहित कुमार का घर आमने-सामने है. ऐसे में दोनों परिवारों के बीच पहले से एक-दूसरे की जानकारी और पहचान थी. परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग और शादी टूटने के विवाद ने इस हिंसक घटना का रूप ले लिया. जिस घर में 21 नवंबर को बेटी की शादी को लेकर शहनाई बजने वाली थी, वहां अब चीख-पुकार मची हुई है. बेटी की डोली से पहले अब उसे अपने बेटे की अर्थी उठानी पड़ रही है.

''भतीजी की शादी 21 नवंबर को तय हुई थी. शादी तय होने के बाद आरोपी के पिता ने लड़की के ससुराल वालों को फोन कर धमकी दी, जिसके बाद लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर मेरा भतीजा पूछताछ करने सामने वाले घर गया था. वहां विवाद के दौरान तलवार से हमला कर दिया, जिसमें मेरे भतीजे का बायां हाथ कट गया. गंभीर हालत में उसे चकिया से मोतिहारी और फिर पटना के PMCH ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.''- मृत युवक के चाचा



