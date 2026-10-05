'दोनों हाथ में हथकड़ी, पैर में रस्सी..' सदर अस्पताल में इलाज या टॉर्चर? मौत के बाद मोतिहारी पुलिस की करतूत उजागर
सुदीश की हिरासत में मौत पर थानाध्यक्ष ने मारपीट से इनकार किया, परिजनों ने 50 हजार रुपये मांगने और पिटाई का आरोप लगाया. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 5, 2026 at 10:43 AM IST
मोतिहारी : बिहार में पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कोटवा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पांडे ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि सुदीश कुमार को जब गिरफ्तार किया गया था, तभी वह कांप रहा था. थानाध्यक्ष के अनुसार, सुदीश के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई. उसकी मौत किस कारण से हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.
इलाज के दौरान सुदीश कुमार की मौत
मामला कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा बढ़ावा काला पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर-5 का है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुदीश कुमार, पिता स्वर्गीय मिठू राम के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, शराब पीने के आरोप में उसे घर से पकड़ा गया था. बाद में जेल में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
'दोनों हाथों में हथकड़ी, पैर में रस्सी बांधकर अस्पताल में इलाज'
सुदीश के रिश्तेदार ने बताया कि अस्पताल में जब इलाज के लिए लाया गया तो उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी. पैर में रस्सी बंधी हुई थी. पूरा शरीर कांप रहा था. उसका एक वीडियो भी है जिसमें वह कांपते हुए देखे जा सकते हैं. सवाल ये है कि सुदीश की ऐसी हालत कैसे हो गई? सुदीश की मौत ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
परिजनों ने थाने में मारपीट का लगाया आरोप
सुदीश कुमार के परिजनों ने कोटवा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि थाने में ले जाने के बाद सुदीश के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसे छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग भी की गई थी.
50 हजार नहीं देने पर पिटाई का आरोप
मृतक के रिश्तेदार नारद राम ने आरोप लगाया कि पुलिस सुदीश को घर से उठाकर थाने ले गई थी. उनके मुताबिक, थाने में उससे 50 हजार रुपये मांगे गए. रुपये नहीं देने पर कथित तौर पर उसके हाथ-पैर बांधकर पिटाई की गई. नारद राम ने दावा किया कि इसी मारपीट के कारण सुदीश की मौत हुई है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है.
चौकीदारों के घर पहुंचने का परिजनों का दावा
परिजनों के अनुसार, घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े तीन बजे गांव के चौकीदार ललन दास और राजकुमार सुदीश के घर पहुंचे थे. परिजनों का आरोप है कि दोनों ने सुदीश पर शराब पीने का आरोप लगाया और शराब पिलाने की बात कही. सुदीश ने शराब नहीं पीने की बात कही. इसके बाद विवाद हुआ और उसे गिरफ्तार करने की धमकी दिए जाने का आरोप है.
"सुदीश को घर के दरवाजे पर भी मारा और थाना ले जाकर भी उसे मारा गया. फिर उसे ये लोग अस्पताल में इलाज कराए. फिर कोर्ट में पेश किए जहां से उसे जेल भेज दिया गया. जेल में तबीयत खराब हुई तो फिर उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई."- नारद, मृतक सुदीश का रिश्तेदार
थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया
परिजनों का कहना है कि शाम करीब चार बजे कोटवा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और सुदीश को गिरफ्तार कर थाने ले गए. इसके बाद उसके साथ मारपीट और रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है. वहीं, थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने सुदीश को नहीं पीटा था.
जेल में बिगड़ी तबीयत और अस्पताल में मौत
परिजनों के मुताबिक, थाने से जेल भेजे जाने के बाद भी सुदीश की तबीयत ठीक नहीं थी. रात करीब 10 बजे उसकी हालत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी.
परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की
सुदीश की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि यदि सुदीश ने शराब पी थी तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हिरासत में उसके साथ कथित मारपीट क्यों हुई, इसकी जांच जरूरी है.
पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों में नाराजगी
घटना के बाद परिजन बेहद आक्रोशित हैं और शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि जब तक मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती, वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
चार बेटों और दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया
सुदीश कुमार के परिवार में चार बेटे और दो बेटियां हैं. एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि अन्य बच्चे अभी छोटे हैं. सुदीश की मौत के बाद परिवार के सामने बच्चों के भरण-पोषण और भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
फिलहाल इस मामले में परिजनों के आरोप और पुलिस की सफाई आमने-सामने है. सबसे अहम सवाल सुदीश की मौत की वास्तविक वजह को लेकर है. कोटवा थानाध्यक्ष ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.
''जब सुदीश कुमार को गिरफ्तार किया गया तभी वह कांप रहा था. सुदीश कुमार को कोई मारा-पीटा नहीं है. उसकी मौत किस कारण से हुई है हमें नहीं पता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी.''- मुकेश कुमार पांडेय, थाना प्रभारी, कोटवा थाना, मोतिहारी
ये भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ितों पर सर्विस रिवॉल्वर तानने वाला दारोगा निलंबित, सारण एसएसपी की कार्रवाई