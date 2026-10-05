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'दोनों हाथ में हथकड़ी, पैर में रस्सी..' सदर अस्पताल में इलाज या टॉर्चर? मौत के बाद मोतिहारी पुलिस की करतूत उजागर

मौत से पहले 'बेड पर दोनों हाथों में हथकड़ी और रस्सी से बंधे पैर' ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार में पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कोटवा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पांडे ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि सुदीश कुमार को जब गिरफ्तार किया गया था, तभी वह कांप रहा था. थानाध्यक्ष के अनुसार, सुदीश के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई. उसकी मौत किस कारण से हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.

इलाज के दौरान सुदीश कुमार की मौत मामला कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा बढ़ावा काला पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर-5 का है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुदीश कुमार, पिता स्वर्गीय मिठू राम के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, शराब पीने के आरोप में उसे घर से पकड़ा गया था. बाद में जेल में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों का मोतिहारी की कोटवा पुलिस पर संगीन आरोप (ETV Bharat) 'दोनों हाथों में हथकड़ी, पैर में रस्सी बांधकर अस्पताल में इलाज' सुदीश के रिश्तेदार ने बताया कि अस्पताल में जब इलाज के लिए लाया गया तो उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी. पैर में रस्सी बंधी हुई थी. पूरा शरीर कांप रहा था. उसका एक वीडियो भी है जिसमें वह कांपते हुए देखे जा सकते हैं. सवाल ये है कि सुदीश की ऐसी हालत कैसे हो गई? सुदीश की मौत ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. परिजनों ने थाने में मारपीट का लगाया आरोप सुदीश कुमार के परिजनों ने कोटवा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि थाने में ले जाने के बाद सुदीश के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसे छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग भी की गई थी. 50 हजार नहीं देने पर पिटाई का आरोप मृतक के रिश्तेदार नारद राम ने आरोप लगाया कि पुलिस सुदीश को घर से उठाकर थाने ले गई थी. उनके मुताबिक, थाने में उससे 50 हजार रुपये मांगे गए. रुपये नहीं देने पर कथित तौर पर उसके हाथ-पैर बांधकर पिटाई की गई. नारद राम ने दावा किया कि इसी मारपीट के कारण सुदीश की मौत हुई है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. चौकीदारों के घर पहुंचने का परिजनों का दावा परिजनों के अनुसार, घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े तीन बजे गांव के चौकीदार ललन दास और राजकुमार सुदीश के घर पहुंचे थे. परिजनों का आरोप है कि दोनों ने सुदीश पर शराब पीने का आरोप लगाया और शराब पिलाने की बात कही. सुदीश ने शराब नहीं पीने की बात कही. इसके बाद विवाद हुआ और उसे गिरफ्तार करने की धमकी दिए जाने का आरोप है. परिजनों के हस्तक्षेप के बाद कराया गया ICU में भर्ती (ETV Bharat)