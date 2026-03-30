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बिहार में IVF से जन्मी साहीवाल बछिया, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को फिर मिली उपलब्धि

विदेशी नस्लें भारत में लाभकारी नहीं : पिछले दशकों से भारतीय किसान दूध उत्पादन के लिए HF और जर्सी जैसी विदेशी नस्लों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन डॉ. पांडेय के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने इन नस्लों को भारत के लिए अयोग्य बना दिया है. ये गायें अधिक बीमार पड़ती हैं, गर्भधारण में कठिनाई होती है और चारा-मौसम के प्रति संवेदनशील हैं.

साहीवाल गाय, हरियाणा, पंजाब की सबसे अच्छी नस्ल : साहीवाल नस्ल, जो मूल रूप से पंजाब और हरियाणा की है, अपनी उच्च दूध उत्पादकता और गर्मी सहनशीलता के लिए जानी जाती है. IVF से एक ही पीढ़ी में शुद्ध साहीवाल गुण वाली बछड़ियां तैयार हो रही हैं, भले ही उनकी मां होलस्टीन फ्रिसियन (HF) या जर्सी हो. इससे किसानों को महंगे विदेशी नर बीज के बजाय सस्ता और प्रभावी विकल्प मिलेगा.

देसी नस्लों के विकास में तेजी आयेगी : विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पिपराकोठी स्थित देसी नस्ल संवर्धन के उत्कृष्टता केंद्र में तीन बछड़ों का जन्म कराया, जबकि चौथा बछड़ा मोतिहारी के चकिया गौशाला में पैदा हुआ. कुलपति डॉ. पी एस पांडेय ने बताया कि यह तकनीक देसी नस्लों के आनुवंशिक सुधार को तेज करेगी.

IVF तकनीक से साहीवाल नस्ल की बछिया का जन्म : जलवायु परिवर्तन के दौर में विदेशी नस्लों की जगह अब उच्च उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने का यह प्रयास किसानों के लिए वरदान साबित होगा. विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ओवम पिक-अप (OPU - IVF) तकनीक का इस्तेमाल कर चार स्वस्थ साहीवाल बछड़ों का जन्म कराया है, जो देसी नस्ल संवर्धन में अभूतपूर्व गति लाएगा.

मोतिहारी: आपने अभी तक इंसानों में ही IVF तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने के बारे में सुना होगा. पर बिहार के मोतिहारी में डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरएयू) ने पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक से साहीवाल नस्ल की बछिया पैदा करके इतिहास रच दिया है. यह उपलब्धि भारत की दुग्ध उत्पादन रणनीति में मील का पत्थर साबित हो रही है.

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साहीवाल जैसी देसी नस्लें क्लाइमेट-स्मार्ट : इसके विपरीत, साहीवाल जैसी देसी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुकूल हैं. इनमें विदेशी नस्लों जितना ही दूध देने की क्षमता है, साथ ही कम रखरखाव और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता. विश्वविद्यालय अब 'क्लाइमेट-स्मार्ट' गायें विकसित करने पर जोर दे रहा है, जो गर्मी सहन करेंगी, कम बीमार पड़ेंगी और अधिक दूध देने में सक्षम होंगी.



A2 दूध से डेयरी सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार : डेयरी वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद कुमार ने A2 दूध के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहीवाल जैसी देशी नस्लें A2 बीटा-केसिन वाला दूध देती हैं, जबकि विदेशी नस्लें A1 दूध। A1 दूध में BCM-7 पेप्टाइड बनता है. जो पाचन संबंधी समस्याएं जैसे दस्त, सूजन और ऑटिज्म जैसी बीमारियों से जुड़ा है. A2 दूध में प्रोलाइन अमीनो एसिड BCM-7 को रोकता है, जिससे यह पाचन के लिए आसान और पौष्टिक होता है.

IVF से साहीवाल बछिया पैदा कर डेयरी क्षेत्र में क्रांति की नई शुरुआत (ETV Bharat)

''A2 दूध कैल्शियम, विटामिन D, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर है. इसमें सेरेब्रोसाइड्स भी होते हैं, जो मस्तिष्क विकास, हृदय स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं. बाजार में A2 दूध की मांग बढ़ रही है, जो किसानों को अधिक आय दिलाएगा.''- डॉ. प्रमोद कुमार, डेयरी वैज्ञानिक



आर्थिक लाभ और किसानों के लिए नई उम्मीद : डेयरी वैज्ञानिक डॉ. कृष्ण मोहन कुमार ने IVF तकनीक के आर्थिक पक्ष को रेखांकित किया. सामान्य प्रजनन से नस्ल सुधार में सालों लगते हैं, लेकिन IVF से एक पीढ़ी में शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाली साहीवाल बछड़ियां तैयार हो जाती हैं. बच्चे में मां के विदेशी गुणों के बजाय शुद्ध साहीवाल के जेनेटिक गुण आते हैं.

''इससे किसानों की लागत घटेगी और दूध उत्पादन बढ़ेगा. यह परियोजना डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. कृष्ण मोहन कुमार और उनकी टीम के सामूहिक प्रयास का फल है. विश्वविद्यालय अब इस तकनीक को बिहार के किसानों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है.प्रशिक्षण शिविर, डेमो और कम लागत पर IVF सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.''- डॉ. आर के अस्थाना, डेयरी वैज्ञानिक

बिहार के दुग्ध उद्योग में क्रांति की शुरुआत : यह उपलब्धि बिहार जैसे पूर्वी राज्य के लिए गेम-चेंजर है, जहां दूध उत्पादन अभी भी पारंपरिक है. आरएयू का यह कदम राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़कर स्वदेशी नस्ल संरक्षण को मजबूत करेगा. डॉ. पांडेय ने कहा कि जलवायु अनुकूल देशी गायें न केवल दूध उत्पादन बढ़ाएंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगी। आने वाले समय में साहीवाल के अलावा अन्य देशी नस्लों जैसे गिर, थारपारकर पर भी IVF लागू किया जाएगा.

किसानों की मांग- तकनीक को जल्द ग्रामीण स्तर पर फैलाया जाए : इससे भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और आयाती नस्लों पर निर्भरता खत्म होगी. किसान संगठनों ने इसकी सराहना की है और मांग की है कि तकनीक को जल्द ग्रामीण स्तर पर फैलाया जाए. यह IVF सफलता न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि किसान कल्याण की दिशा में बड़ा कदम. बिहार सरकार और केंद्र के सहयोग से यह तकनीक पूरे पूर्वी भारत में फैलेगी, जिससे दुग्ध क्रांति नई गति पकड़ेगी.

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