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जहरीली शराब से नहीं, बीमारी से हुई बनारसी शाह की मौत; मोतिहारी पुलिस का दावा

जहरीली शराब से एक की मौत? पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इंतजार करते ग्रामीण ( ETV Bharat )

'शराब से नहीं बीमारी से मौत' : तुरकौलिया थाने के चौकीदार ने कहा कि मौत शराब से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई. मृतक दमा के पुराने रोगी थे. इसलिए इनकी मौत हुई है, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. लेकिन प्रारंभिक जांच में शराब सेवन ही मौत का मुख्य कारण लग रहा है. चौकीदार ने इलाके में शराब की अवैध बिक्री पर नकेल कसने की बात कही, लेकिन स्थानीय लोग इसे खोखला बताते हैं.

अवैध शराब जब्त : पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है. यही नहीं मृतक बनारसी साह के साथ शराब पीने वाले शख्स की भी सघनता से तलाश की जा रही है.

"भोला शाह ने शाम 7 बजे फूफा जी को शराब दिलाई. उसके बाद 8:30 बजे तक बेचैनी बढ़ गई. घर में पैसे नहीं थे, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जा सके. रात को ही मोतिहारी के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन सुबह 5 बजे फूफा जी की मौत हो गई." - विजय कुमार, मृतक का भतीजा

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आ रही है. 40 साल के बनारसी साह की मौत ने बिहार में शराबबंदी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आशंका जताई जा रही है कि बनारसी की मौत जहरीली शराब से हुई है.

जहरीली शराब से एक की मौत? : बनारसी शाह की मौत के बाद परिवार अब सदमे में डूबा हुआ है. उनकी तीन बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है, बाकी दो अविवाहित बेटियां और एक बेटा अब अनाथों की तरह रह गए हैं. परिजनों के मुताबिक बनारसी साह लंबे समय से शराब के आदी बताए जा रहे हैं.

"हम अपने वार्ड के सभी लोगों को जागरूक करते हैं कि शराब न पिएं. बावजूद इसके लोग पी रहे हैं और मौत हो रही है. यह दुखद है. हम शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की मांग करेंगे."- कयामुद्दीन अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि, गोविंदपुर पंचायत

शराबबंदी के बावजूद रुक नहीं रही घटनाएं : यह घटना पूर्वी चंपारण में शराब से जुड़ी मौतों का एक और उदाहरण है. बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है, लेकिन अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है. सस्ती या नकली शराब ने लोगों की जान ले ली, जिससे हृदयाघात या श्वास रुकना आम है. डॉक्टरों का कहना है कि शराब पीने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और दमा के दौरे पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. बनारसी शाह का मामला भी इसी का उदाहरण है.

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

सांस लेने में हो रही थी तकलीफ : परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से इलाज में देरी हुई. मोतिहारी सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने रात में भर्ती करने पर कहा कि मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ थी. सुबह तक हालत स्थिर न होने पर मौत हो गई.

''मामले की जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी.''- संपत कुमार, थाना प्रभारी, तुरकौलिया थाना

घर के इकलौते कमाने वाले थे बनारसी साह : यह घटना समाज को झकझोर रही है. शराब न केवल परिवार तोड़ रही है, बल्कि लोगों को भी नष्ट कर रही है. बनारसी शाह जैसे मजदूर परिवार का इकलौता कमाने वाला चला गया, ऐसे में उनके परिवार का बोझ कौन उठाएगा?

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