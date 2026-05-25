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बिहार में फूंक डाली लाखों की सरकारी दवाइयां, कैमरे में कैद हुई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही

डॉक्टर की गैरमौजूदगी से गरीबों के लिए रखी दवाइयां दीमक खा गए, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने दवाईयों को जला दिया. पढ़ें खबर

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स्वास्थ्य कर्मियों ने दवाईयों को जलाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
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मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के चिरैया प्रखंड से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. दरअसल यहां हरिहर गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी के कारण गरीबों के इलाज के लिए आई लाखों की सरकारी दवाइयां दीमक खा गईं. इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने दवाईयों को ही जला दिया.

सबूत मिटाने की कोशिश: दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही छिपाने के इरादे से दीमक वाली दवाओं को गुपचुप तरीके से जलाना शुरू कर दिया. लेकिन जागरूक ग्रामीणों ने अस्पताल के पीछे धू-धू कर जलती हुई दवाइयों का वीडियो बना लिया. यह वीडियो अब सबके सामने आ चुका है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

अस्पताल की बदहाली: यह पूरा मामला चिरैया प्रखंड के हरिहर गांव के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है. यहां के डॉक्टर साहब समय पर नहीं आते और मरीजों को इलाज नहीं मिलता. नतीजा यह हुआ कि गरीबों के काम आने वाली सरकारी दवाइयां रखे-रखे ही खराब हो गईं.

बोरियों में बर्बादी: अस्पताल प्रशासन की मुस्तैदी के क्या कहने, इसके कारण बोरियों में बंद दवाइयों में मिट्टी जम गई और दीमक लग गए. हद तो तब हो गई जब अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने इन दवाइयों को गुपचुप जलाना शुरू कर दिया.

जुलाई 2026 की एक्सपायरी: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट जुलाई 2026 है. बताया जा रहा है कि जलाई जा रही दवाइयों की बोतलों पर साफ-साफ "Bihar Govt. Supply - Not For Sale" लिखा दिखाई दे रहा है. यानी मई 2026 में ये दवाइयां पूरी तरह इस्तेमाल के योग्य थीं.

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जली हुई दवाईयों के अवशेष (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कड़ा विरोध: सही समय पर वितरण न होने से दवाइयां खराब हुईं और जांच के डर से अस्पताल प्रबंधन ने सबूत मिटाने के लिए आग का सहारा लिया. एक्सपायर होने से दो महीने पहले ही दवाइयों को कचरे की तरह जलाया जा रहा था. स्थानीय लोगों ने इस कृत्य का कड़ा विरोध किया.

अधिकारियों का आश्वासन: वहीं पूरी घटना पर मोतिहारी सदर के DIO शरतचंद्र शर्मा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. वीडियो की जांच कराई जा रही है. दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होगी. दवाइयों को जलाना गंभीर लापरवाही है. जांच टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी गई है.

"दवा के डिस्पोजल के लिए स्वास्थ्य विभाग का स्पष्ट परिपत्र है, कोई भी तिथिवार दवा, अनुपयोगी दवा या किसी भी तरह से अगर उसको नष्ट करना है तो उसके लिए तय मानक है..उसके तहत ही नष्ट करना है. जलाने की, गाड़ने की कहीं से परमिशन नहीं है." - शरतचंद्र शर्मा, DIO, मोतिहारी सदर

सिस्टम पर बड़े सवाल: इस वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य महकमे के बड़े-बड़े दावों की पोल खोल दी है. 'हर घर स्वास्थ्य' की बात करने वाली सरकार के केंद्रों में ही दवाइयां जलाई जा रही हैं. ग्रामीणों ने दोषी डॉक्टरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बदहाली की तस्वीरें: चिरैया के हरिहर में सामने आई तस्वीरों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्सपायरी से पहले ही दवाइयां जलाना और डॉक्टरों का नदारद रहना स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली दिखाता है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है.

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