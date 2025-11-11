ETV Bharat / state

'20000 मतों से जीतूंगा चुनाव', मोतिहारी में वोट डालने के बाद मंत्री कृष्णनंदन पासवान का दावा

मोतिहारी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज के तहत मोतिहारी में मंगलवार को मतदान के दौरान गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान अपने पूरे परिवार के साथ गंडक कॉलोनी मंदिर स्थित बूथ संख्या 231 पर पहुंचे. उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदाताओं में उत्साह जगाया. इस दौरान अपनी जीत का भी दावा किया.

सुबह से लगी लंबी कतारें: मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी. मंत्री के आगमन पर स्थानीय समर्थक और मतदाता उत्साहित नजर आए. शांतिपूर्ण माहौल में मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है.

गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान (ETV Bharat)

20 हजार वोटों से जीत का दावा: मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री पासवान ने कहा कि जनता का लगातार स्नेह और प्यार मिल रहा है. उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता आशीर्वाद देगी. उन्होंने दावा किया कि जीत केवल आशा नहीं, बल्कि जनता के आशीर्वाद से तय है और यदि मौका मिला तो 20 हजार मतों से जीत दर्ज करेंगे.

“लगातार जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी. अगर जनता ने मुझे एक बार फिर मौका दिया, तो मैं 20 हजार मतों से जीत दर्ज कर जनता की सेवा करने लौटूंगा.”-कृष्णनंदन पासवान, गन्ना उद्योग मंत्री