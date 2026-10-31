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मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पटाखा फोड़ने को लेकर बवाल, सीनियर-जूनियर छात्रों के बीच मारपीट

मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर-जूनियर छात्रों के बीच झड़प ( ETV Bharat )

रात करीब 12 बजे हुई घटना की शुरुआत