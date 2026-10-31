मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पटाखा फोड़ने को लेकर बवाल, सीनियर-जूनियर छात्रों के बीच मारपीट
घटना की शुरुआत रात करीब 12 बजे हुई. करीब दो से तीन घंटे तक हॉस्टल में अफरातफरी और बवाल की स्थिति बनी रही. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 31, 2026 at 6:07 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी में बीती रात इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है. यहां सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते कॉलेज का हॉस्टल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया.आरोप है कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की.
रात करीब 12 बजे हुई घटना की शुरुआत
मिली जानकारी के अनुसार, घटना की शुरुआत रात करीब 12 बजे हुई. इसके बाद देखते ही देखते हंगामा बढ़ता चला गया. बताया जा रहा है कि करीब दो से तीन घंटे तक हॉस्टल में अफरातफरी और बवाल की स्थिति बनी रही.
सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की पिटाई का आरोप
इस दौरान 2025 बैच के छात्रों पर 2026 बैच के छात्रों के कमरों में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट करने का आरोप है. घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाले जूनियर छात्रों के बीच दहशत का माहौल बन गया. हालात ये रहे कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा
प्राचार्य के सामने भी हंगामे की स्थिति
वहीं, कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नवनीत कुमार के सामने भी हंगामे की स्थिति बनी रही. बताया जा रहा है कि प्राचार्य के सामने ही कॉलेज परिसर में शीशा तोड़ दिया गया. विवाद के बाद हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए हैं, हालांकि प्राचार्य के मुताबिक दीपावली और छठ की छुट्टियां हैं इसलिए हॉस्टल खाली कराया जा रहा है.
पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद
प्राचार्य डॉ नवनीत ने बताया कि कैंपस में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ. उन्होंने बताया कि 2025 बैच के सेकंड इयर के छात्रों की परीक्षा होनी है तो सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच 2026 बैच के फर्स्ट इयर के छात्रों ने पटाखे फोड़ना शुरु कर दिया. इसी को लेकर पूरा विवाद हो गया. इस दौरान गाली-गलौज किए जाने की बात सामने आ रही है.
"2025 बैच के सेकंड इयर के छात्रों की परीक्षा होनी है तो सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच 2026 बैच के फर्स्ट इयर के छात्रों ने पटाखे फोड़ना शुरु कर दिया. इसी को लेकर पूरा विवाद हो गया. इस दौरान गाली-गलौज किए जाने की बात सामने आ रही है."- डॉ नवनीत, कॉलेज के प्राचार्य
मारपीट, धक्का-मुक्की और विवाद की सूचना
मामले में मौके पर पहुंचे प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि छात्रों के बीच मारपीट, धक्का-मुक्की और विवाद की सूचना मिली थी. जूनियर-सीनियर छात्रों के बीच पटाखा फोड़ने को लेकर पूरा विवाद गहराया.
रैगिंग का कोई मामला नहीं
प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार ने आगे कहा कि बस इतनी ही बात थी, रैगिंग का कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिली है. हमने दोनों पक्षों को समझा दिया है कि कॉलेज शिक्षा का क्षेत्र है सभी को यहां भाईचारे के साथ मिल-जुल कर रहनाा चाहिए.
"जूनियर-सीनियर छात्रों के बीच पटाखा फोड़ने को लेकर पूरा विवाद गहराया. रैगिंग का कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिली है. हमने दोनों पक्षों को समझा दिया है कि कॉलेज शिक्षा का क्षेत्र है सभी को यहां भाईचारे के साथ मिल-जुल कर रहनाा चाहिए."- अभिषेक कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी
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