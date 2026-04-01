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'उड़ती है धूल..ठेकेदार नहीं छिड़कता पानी' मोतिहारी में ओवरब्रिज निर्माण में लापरवाही पर लोगों में गुस्सा

मोतिहारी के छतौनी में ओवरब्रिज-निर्माण हो रहा है, लेकिन लापरवाही के चलते पिछले डेढ़ साल से स्थानीय लोगों के लिए धूल परेशानी बनी हुई है.

ओवरब्रिज के निर्माण से उड़ती डस्ट से लोग परेशान
ओवरब्रिज के निर्माण से उड़ती डस्ट से लोग परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 8:27 PM IST

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मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में जबरदस्त विकास हो रहा है. छतौनी इलाके में बन रहे ओवरब्रिज से लोग काफी खुश हैं लेकिन उसके निर्माण के दौरान गाड़ियों की आवाजाही से उठने वाली धूल से लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं. आसपास के इलाके के घरों में धूल-धूल ही भर जा रही है. राहगीरों का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है. धूल के कारण व्यापार पर भी असर पड़ा है, जिससे लोग परेशान हैं.

विकास की चमक को फीकी करती धूल : इस रास्ते बड़े-बड़े नेता, मंत्री और अफसर गुजरते हैं, फिर भी जिम्मेदारों को यहां के लोगों की परेशानी नजर नहीं आ रही. स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत से धूल से हो रही परेशानी को बयान किया. लगातार धूल उड़ती रहने से लोग बीमार पड़ने लगे हैं. स्थानीय दुकानदार व्यापार नहीं कर पा रहे हैं. पैदल यात्री अगर गुजरता है तो वह बिना मुंह पर कपड़ा रखे गुजर नहीं सकता.

विकास की चमक को फीकी करती धूल (ETV Bharat)

''हम लोग गरीब आदमी हैं और धूल-माटी खा रहे हैं. न नगर निगम ही पानी छिड़कता है और न ही ठेकेदार. हम लोग बोलें तो किसको बोलें. यहां के संसद राधा मोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार हैं, लेकिन वे लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, क्या बोल सकते हैं. MP विधायक न बोलेगा हम क्या बोले''- बीरेन्द्र पटेल, राहगीर

निर्माणाधीन सड़क पर 'धूल का बवंडर' : इसके पीछे जब वजह जाननी चाही तो स्थानीय लोगों ने इसका कारण ओवरब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार को बताया. उन्होंने कहा कि ठेकेदार कच्ची सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं करता है. जिसके चलते धूल उड़ती है और लोगों को काफी परेशानी होती है. स्थानीय निवासी ने दावा किया कि एक बार भी यहां पानी का छिड़काव नहीं हुआ है.

''धूल से हम सभी बीमार पड़ सकते हैं. पानी का छिड़काव हो नहीं रहा है, जिसके कारण धूल उड़ रही है. जाएं भी तो कहां जाएं? ठीकेदार को बोला गया तो बोले कि पानी का छिड़काव करते हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ.''- सुदर्शन गिरी, स्थानीय निवासी

छतौनी इलाके में ओवरब्रिज निर्माण से धूल का कहर
निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण धूल से विजिबिलिट कम (ETV Bharat)

धूल से चौपट हो रहा धंधा : इसी धूल के कारण ओवरब्रिज के आसपास रहने वाले होटल व्यवसाय और अन्य दुकानदारों का धंधा चौपट हो रहा है. लोग यहां आना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते व्यापारी परेशान हो रहे हैं. धूल के कारण ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है.

"लोग धूल से बचने के लिए इस रोड से गुजरना ही बंद कर दिए हैं. हमारा व्यवसाय 50 प्रतिशत तक प्रभावित हो गया. धूल की वजह से हमारा सामान भी खराब हो रहा है. वर्तमान समय में हमारी परेशानी दोगुनी हो गई है."- स्थानीय दुकानदार

प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा : स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत करने का भी हवाला दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. ठेकेदार इसी वजह से आश्वस्त है. उसे लगता है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा. इसी वजह से स्टैंडर्ड प्रॉसेस फॉलो नहीं कर रहा है. प्रशासन के रवैये को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है.

ओवरब्रिज निर्माण से धूल का कहर
निर्माणाधीन सड़क पर 'धूल का बवंडर' (ETV Bharat)

जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग : स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने ठेकेदारों को सख्त निर्देश देने का आग्रह किया है कि नियमित पानी छिड़काव करें और धूल नियंत्रण के मानक अपनाएं. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

धूल से फैल रही बीमारी : पुल पिछले डेढ़ साल से बन रहा है. तब से यहां के लोग धूल-फांकते आ रहे हैं. लंबे समय से बुजुर्गों में बीमारी उभर आई है. अस्थमा के मरीज प्रदूषण से परेशान हैं. 800 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा फ्लाइओवर को बनते डेढ़ साल हो गए. सर्विस लेन भी बनाया जा रहा है. जिसका निर्माण भी साथ साथ चल रहा है. यही धूल उठने का कारण है.

क्या कहते हैं डॉक्टर? : डॉक्टर परवेज ने बताया कि ज्यादा लंबे समय से धूल उड़ते रहने से स्थानीय लोगों के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा. धूल न उड़े इसका निर्माण वाले स्थान पर ध्यान रखना चाहिए. पानी का छिड़काव जरूरी उपाय है. जो भी ठेकेदार है उसे स्टैंडर्ड प्रॉसेस इस्तेमाल करना चाहिए. ताकि लोगों को कोई दिक्कत न आए.

निर्माणाधीन सड़क पर 'धूल का बवंडर'
ओवरब्रिज निर्माण से धूल का कहर (ETV Bharat)

"ओवरब्रिज निर्माण के दौरान डायवर्जन सही तरीके से बनाया जाना चाहिए, ताकि धूल न उड़े. इसके लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी आवश्यक है. धूल के कण जब फेफड़ों में जाते हैं, तो न्यूमोकोनियोसिस या संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं. फेफड़ों में अत्यधिक धूल जमने और सांस की पुरानी बीमारियों के कारण अंततः हार्ट फेल्योर (कॉर पल्मोनेल) की संभावना बढ़ जाती है."- डॉ. परवेज, चिकित्सक

अब क्या होगा एक्शन? : इस समस्या का समाधान जल्द होना जरूरी है. कम से कम पानी का छिड़काव समय-समय पर हो ताकि धूल न उड़े. अब देखना है कि इस मामले में जिला प्रशासन, नगर निगम या फिर ठेकेदार क्या कदम उठाते हैं? या फिर जिला प्रशासन इस लापरवाही पर कोई कड़ा एक्शन ठेकेदार के खिलाफ लेता है?

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