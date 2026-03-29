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'22 KM की समस्या से निजात के लिए जब सरकार सोई तो खुद जागा गांव', धनौती नदी पर पुल नहीं होने से अटकी ग्रामीणों की किस्मत

मोतिहारी के धनौती नदी पर पुल 20 साल से अधूरा है ( ETV Bharat )

22 किलोमीटर का दर्द, हर दिन की जंग : पुल नहीं है, तो रास्ता भी नहीं है. नतीजा, हर दिन 22 किलोमीटर का लंबा, थकाऊ और खतरनाक सफर. सोचिए, एक मां अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले कितनी बार डरती होगी. एक बीमार व्यक्ति अस्पताल पहुंचने से पहले कितनी बार जिंदगी से हार मानता होगा. किसान अपनी फसल लेकर निकलते हैं, लेकिन बाजार तक पहुंचते-पहुंचते मेहनत का मोल आधा रह जाता है. सुनरी देवी की आवाज में दर्द साफ झलकता है.

''क्या हमारा गांव विकास के नक्शे में है भी या नहीं? क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम विकास की रफ्तार पकड़ सकें? आये दिन इस नहीं में कोई न कोई गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है. पुल बन गया होता तो लोगों को किसी अपने को नहीं खोना पड़ता.'' - रामविलास यादव, स्थानीय निवासी

वादों की उम्र खत्म, इंतजार अब भी जिंदा : दो दशक पहले जनप्रतिनिधियों ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि पुल बनेगा, विकास होगा, लेकिन वक्त बीतता गया और वादे सियासी भाषणों में ही सिमट कर रह गए. स्थानीय निवासी रामविलास यादव की आंखों में आज भी वही सवाल है. फाइलें आगे बढ़ीं, योजनाएं बनीं, लेकिन जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई. बजट की कमी और विभागीय सुस्ती ने इस पुल को 'फाइलों का कैदी' बना दिया.

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर प्रखंड में बहती धनौती नदी आज सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि टूटे वादों, अधूरे सपनों और सरकारी लापरवाही की मूक गवाह बन चुकी है. करीब 20 साल पहले जिस पुल का सपना दिखाया गया था, वह आज भी हकीकत बनने का इंतजार कर रहा है. मोतिहारी के चैलाहा गौशाला से बालगंगा को जोड़ने वाला यह पुल अगर बन जाता, तो हजारों लोगों की जिंदगी आसान हो जाती, लेकिन आज भी यह सपना सरकारी फाइलों की धूल में दफन है.

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''हमारे बच्चों का भविष्य इस दूरी में कहीं खो रहा है. कितने मोटर साइकिल वाले लोग पानी में गिरकर मर गए हैं. बाजार जानें में भी दिक्क्त होती है. जरुरी होने पर ही हम जाते हैं. यहां हॉस्पिटल भी नहीं है कि हमारा इलाज हो सके. इसके लिए भी नदी पार करनी पड़ती है.''- सुनरी देवी, ग्रामीण महिला

जब सरकार सोई, तो गांव खुद जागा : मजबूरी जब हद पार कर गई, तो ग्रामीणों ने खुद अपनी तकदीर लिखने की ठानी. चंदा इकट्ठा हुआ, उम्मीदें जुड़ीं और बना एक 'लचका पुल'. करीब 2 लाख रुपये की लागत से बना यह अस्थायी पुल, लोगों के लिए जीवन की डोर बन गया. लेकिन हर साल जब बाढ़ आती है, तो यह पुल तिनके की तरह बह जाता है और साथ ही बह जाती हैं उम्मीदें भी.

मोतिहारी में है लोगों को पुल बनने का इंतजार (ETV Bharat)

''हमने अपने दम पर रास्ता बनाया, लेकिन कब तक? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? कब तक हमलोग इस जुगाड़ू पुल का इस्तेमाल करते रहेंगे. ठीक ढंक से नहीं बने होने के कारण यह पुल हर साल पारिश में टूट जाता है.''- शंकर पासवान, स्थानीय निवासी

अगर पुल बनता, तो बदल जाती तस्वीर : यह पुल सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि विकास का द्वार है. सपही, बलही, मझार, मठवा, खघनी, चहिलाहा और दहयिता जैसे गांव में हरने वाले करीब 10 हजार से ज्यादा लोग इस पुल के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं. पुल के बनने से बच्चों को नजदीकी स्कूल जाने में आसा नी होगी. महिलाओं को इलाज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, किसानों की फसल सही समय पर बाजार पहुंच जाएगी. साथ ही व्यापार बढ़ता और रोजगार भी मिलने में आसानी होती. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पुल पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है.

जब सरकार सोई, तो गांव खुद जागा (ETV Bharat)

सवालों के घेरे में सिस्टम : हर चुनाव में यह मुद्दा उठता है. हर मंच से वादे होते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा भी खामोशी में गुम हो जाता है. न प्रशासन जवाब दे रहा है, न जनप्रतिनिधि. अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे रहा है और वे आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हैं.

आखिर कब बनेगा 'उम्मीदों का पुल'? : धनौती नदी पर यह पुल अब सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि हजारों लोगों के सपनों, संघर्ष और अधिकार का प्रतीक बन चुका है. 20 साल की यह कहानी एक सवाल बनकर खड़ी है कि क्या विकास सिर्फ कागजों में ही रहेगा? या कभी जमीन पर भी दिखाई देगा?

वादों की उम्र खत्म, इंतजार अब भी जिंदा (ETV Bharat)

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