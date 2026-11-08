बिहार से पाकिस्तान तक साइबर ठगी का जाल! मोतिहारी से दबोचे गए शातिर, सरहद पार ट्रांसफर करते थे पैसा
मोतिहारी में छापेमारी के दौरान साइबर ठगों को दबोचा गया है जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 8, 2026 at 10:40 AM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में साइबर ठगी के एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके तार कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे लोगों के इशारे पर जिले के दो युवक कमीशन के लालच में साइबर ठगी के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे.
साइबर ठगी का पाकिस्तान कनेक्शन
मोतिहारी में नगर थाना पुलिस ने बेलिसराय इलाके में कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से करीब 20 अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है.
दो युवक मोतिहारी से गिरफ्तार
दोनों युवक बेलिसराय इलाके में एक किराये के मकान में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने पंकज गुप्ता और राजू कुमार कुशवाहा को हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान करीब 20 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद हुए. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
पाकिस्तान में बैठे आका के संपर्क में थे दोनों आरोपी
पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में थे. साइबर ठगी से हासिल होने वाली रकम को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर करने के बदले इन्हें कमीशन दिया जाता था. युवाओं को पैसे का लालच देकर इस नेटवर्क से जोड़े जाने की आशंका भी जताई जा रही है.
जांच के लिए SIT का गठन
मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के पैसे को कमीशन के बदले ट्रांसफर कराने के लिए युवाओं को बरगलाया जाता है. पाकिस्तान में बैठे लोगों की ओर से इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है. ऐसे पैसों का इस्तेमाल गलत गतिविधियों में किए जाने की आशंका है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
''गिरफ्तार दोनों युवक कमीशन के लालच में साइबर ठगी से प्राप्त पैसों को ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे. शुरुआती जांच में इनके संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से होने के संकेत मिले हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस अब इनके बैंक खातों, मोबाइल फोन और अन्य संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके.''- दिलीप कुमार, डीएसपी, सदर, मोतिहारी
नगर थानांतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई, पाकिस्तानी संपर्क एवं साइबर ठगी से जुड़े 02 अभियुक्त गिरफ्तार। . . @bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HaiTaiyaarHum #bihar #chamaparan #motihari https://t.co/DipURs8dIZ— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) November 7, 2026
गहनता से जांच कर रही पुलिस
फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार युवकों के मोबाइल फोन, बैंक खातों, एटीएम कार्ड और संदिग्ध संपर्कों की पड़ताल कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और साइबर ठगी से प्राप्त रकम किन-किन खातों में भेजी गई है.
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तहकीकात
ये मामला केवल साइबर ठगी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय है, यह जांच का अहम विषय है. पुलिस के साथ-साथ संबंधित राष्ट्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर भी संपर्कों और पैसों के लेन-देन की कड़ियां खंगाली जा रही हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.
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