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बिहार से पाकिस्तान तक साइबर ठगी का जाल! मोतिहारी से दबोचे गए शातिर, सरहद पार ट्रांसफर करते थे पैसा

साइबर ठगी का पाकिस्तान कनेक्शन ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में साइबर ठगी के एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके तार कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे लोगों के इशारे पर जिले के दो युवक कमीशन के लालच में साइबर ठगी के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे.

साइबर ठगी का पाकिस्तान कनेक्शन